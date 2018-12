Svensken bakom Spider-Mans effekter

Stor budget och experimentlusta har styrt arbetet med de visuella effekterna i nya animerade Spider-Man. – Vi blev uppmuntrade att bryta mot alla regler, säger svenske Viktor Lundqvist som arbetar i Hollywoods digitala storfilmscentrum.

I veckan expanderar superhjälteuniversum med två filmer, DC-hjälten Aquaman dyker upp samtidigt som Marvels Spider-Man får en helt ny animerad kostym. Faktiskt flera kostymer om man ska vara korrekt.

I "Spider-Man: Into the spiderverse" uppstår en instabilitet i universum, vilket resulterar i att den svingande Peter Parker får sällskap av en handfull spindelmän och -kvinnor från olika dimensioner. Huvudrollen innehas av high school-eleven Miles Morales, som bor i ett hotat New York.

Filmen har redan hyllats, inte minst för sin snygga, kreativa animation. Det sägs att det aldrig har arbetat så många människor samtidigt på en animerad film, säkert är att svenske Viktor Lundqvist, som har titeln senior technical director och arbetar med visuella effekter på Sony i Los Angeles, är en av dem som har bidragit. Han jobbade framför allt med en effekt som används när olika universum smälter samman.

– Man kan säga att det är som en "glitch-effekt" som uppstår när karaktärer från olika universum kommer ihop på samma plats. Jag jobbade med det i ett år ungefär.

"Spider-Man: Into the spiderverse" är skapad i 3D, men med målet att den ska se ut som om den är målad i 2D.

– Tanken är att om man skulle stoppa filmen så skulle bilden se ut som en ruta i en serietidning. Så filmen har en tecknad look, snarare än realistisk. Det är mycket nytänk och vi blev verkligen uppmuntrade att bryta mot regler och ta det hela vägen.

Viktor Lundqvist blev anställd på Sony efter att han gjort sitt examensarbete där. Det var för nio år sedan och utvecklingen har gått snabbt.

– När jag först började var det fortfarande en stor utmaning att simulera explosioner och eld på detaljnivå. Men löpande så har vi fått bättre verktyg och bolagen spenderar mer på snabbare datorer. Nu för tiden kan vi simulera eld och sånt på en väldigt hög nivå. Det svåraste är att göra magiska effekter, något som inte finns i verkligheten men som ska vara coolt och nyskapande, speciellt om regissören är vag i sina önskemål.

TT: Superhjältefilmen som genre växer ständigt, finns det en växelverkan där med tanke på utvecklingen av effekterna?

– Ja, absolut, eftersom folk fortfarande köper biobiljetter till dem ser ju studiorna att det finns anledning att lägga ut de här enorma pengarna, för det är ju inte billigt alltså. Men det är också anledningen till att det satsas på kända kort och uppföljare, där finns en inbyggd säker publik och pengarna ska ju tillbaka in.