Det amerikanska indierockbandet Band of Horses kommer till Göteborg och Liseberg i sommar. Den 5 juli äntrar de nöjesparkens stora scen, enligt ett pressmeddelande.

Band of Horses bildades i Seattle 2004 och de står bakom hitlåtar som "Funeral" och "No one's gonna love you".

Bandet spelade i Göteborg hyfsat nyligen då de var ett av de stora dragplåstren på Way Out West i Slottsskogen förra året.