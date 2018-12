Dygnet runt

Efter tio år tar de farväl av Klaffbron

Efter att ha spelat in världsartister i flera år har Tore Johansson lämnat musikproducerandet. Nu ska han snart även lämna kulturhuset Klaffbron i Malmö efter tio år. Men först blir det i helgen avskedsföreställningar med hans femtonmannaband Instead of Gospel.