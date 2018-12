Ekonomi

Expert: Det kan bli brexit-katastrof

Resultatet i förtroendeomröstningen om Theresa May som partiledare spelar stor roll för om det blir en brittisk krasch ut ur EU eller om utträdet kan ske under mer ordnade former.

– Det kan bli en katastrof för brexitprocessen, säger Mattias Hedwall på advokatbyrån Baker McKenzie.

Osäkerheten vad gäller brexit är i det närmaste total. Och det är riktigt illa för svenska företag med exponering mot Storbritannien, enligt advokat Mattias Hedwall, partner och handelsrättslig expert på den internationella advokatbyrån Baker McKenzie.