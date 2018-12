Kom igen, S, C, L och MP. En bättre budget är möjlig.

Socialdemokraten Fredrik Olovsson stod för en lika enkel som tänkvärd fråga under onsdagens budgetdebatt i riksdagen. Med vetskap om att övergångsbudgeten skulle röstas ned till förmån för det gemensamma förslaget från M och KD undrade han:

"Vad är det för regering som ska genomföra den här politiken under nästa år?"

Kammaren har röstat nej till Ulf Kristersson (M) som statsminister. På fredag möter Stefan Löfven (S) sannolikt samma öde. Förhandlingarna mellan S, C, L och MP misslyckades och det blir allt svårare att sia om hur nästa ministär ska se ut.

I det läget är det lockande att, utifrån Olovssons fråga, fundera kring vilken ekonomisk politik som Sverige hade kunnat få.

Övergångsbudgeten som riksdagen sade nej till var en avskalad version av 2018 års lunta. Den var bantad på partipolitik för att ge nästa regering utrymme att göra egna satsningar. Justeringar hade gjorts efter kontakter med allianspartierna och Vänsterpartiet. Övergångsregeringen trodde därför att den skulle få riksdagens stöd.

Att det visade sig vara en missbedömning är inte enbart av ondo. Målet att avstå från politiska inslag innebar också att utlovade satsningar verkade utebli. Visst hade riksdagspartierna enats om att trots allt sänka skatten för landets pensionärer. Men för en rad statliga verksamheter såg det ut att bli mindre anslag för 2019 än tidigare aviserat.

Åtminstone inom några av dem kan strategerna nu andas ut. I förslaget från M och KD anslås det mer pengar bland annat till försvaret, vården och polisen. Med vårdköer och skjutningar är detta sektorer som inte kan vänta på att få större resurser, resonerade Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson i kammaren. Så sant, men huvudsatsningarna i den borgerliga budgeten riktas inte mot det offentliga. Det är på skattesänkningar tyngdpunkten ligger, med utökat jobbskatteavdrag.

Därtill höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket är på sin plats efter förra mandatperioden. Den så kallade begränsade uppräkningen av brytpunkten har mer eller mindre i smyg höjt inkomstskatten. Välkommet är också att den extra arbetsgivaravgiften för anställda över 65 år tas bort. Med ett övergripande mål att få fler att arbeta längre bör det inte vara dyrt att låta äldre jobba kvar.

Desto mer förvånande är initiativet från M och KD att avskaffa flygskatten. Det går på tvärs med de klimatpolitiska målen och strider dessutom mot vedertagen logik: varje trafikslag bör bära sina kostnader – även i fråga om utsläpp.

Ett annat problem med förslagen som nu antagits är att de krymper handlingsutrymmet för nästa regering. Till exempel kan jobbskatteavdraget för 10 miljarder kronor inte rivas upp med en snabb ändringsbudget.

Som Löfven konstaterade på onsdagen kan regeringsfrågan bli ännu svårare att lösa genom budgetförslaget från M och KD.

Så återigen:

Vad är det för regering som ska genomföra den här politiken?

Även om Löfven röstas ned på fredag återstår två statsministeromröstningar innan landet måste gå till extra val. Mycket kan alltjämt hända i förhandlingar mellan partierna. Av källor att döma fanns det många lovande inslag i den uppgörelse som var på gång mellan S, C, L och MP.

Liberalerna sägs till exempel ha fått gehör för sitt krav på att avskaffa värnskatten. Statsekonomiskt lär denna extrataxering på höga inkomster – i praktiken en straffskatt på utbildning – göra mer skada än nytta. I förhandlingarna ska det också ha funnits enighet om satsningar på höghastighetståg samt 10 miljarder kronor i skatteväxling.

Sammantaget låter dessa förslag alltför lovande för att enbart kastas bort. Den allra bästa budgeten kan ha varit den som landet inte fick till följd av misslyckade förhandlingar. Just nu, vill säga. Det behöver inte vara för sent för S, C, L och MP att förverkliga förslagen i ett senare skede.