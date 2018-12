Skådisen varnar för "Game of thrones"-finalen

Under premiären av filmen "Welcome to Marwen" passade "Game of thrones"-skådespelaren Gwendoline Christie på att höja ett varningens finger för den sista säsongen av succéserien, som har premiär i april nästa år.

Christie, som spelar Brienne av Tarth i serien, säger till E News att tittarna "kommer behöva terapi" efter finalsäsongen men vill inte avslöja några detaljer om vad som komma skall.

Skådespelaren berättar också att hon är ledsen över att arbetet med HBO-serien nu är över.

– Vi är alla väldigt känslosamma över det faktum att det här är slutet, det är slutet på något otroligt viktigt för oss alla och det har verkligen varit en otrolig sak att vara en del utav.