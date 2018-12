Doktorand räddades från IS – Universitetet skickade beväpnad säkerhetsstyrka

En doktorand från Lunds universitet räddades sommaren 2014 från IS. Universitet skickade en beväpnad säkerhetsstyrka för att frita doktoranden Firas Jumaah i Irak.

– Jag hade inget hopp då, jag var förtvivlad, säger Firas Jumaah till Universitets tidning LUM.

Firas Jumaah tillhör yazidierna, en etno-religiös grupp som förföljts av islamister. Sommaren 2014 hade hans familj, fru och två barn, åkt till Irak för att delta i ett bröllop. När IS hastigt intog en grannby tvingades de fly, tillsammans med Firas mamma, syskon och övriga släktingar.

– Min fru var panikslagen, alla var chockade över hur IS betedde sig. Jag tog första planet dit för att vara med dem, vilket liv skulle jag ha om något hände dem och jag inte var där? säger Firas Jumaah till LUM.

Samtidigt, i Lund, var Charlotta Turner orolig. Hon var Firas Jumaahs handledare på Kemicentrum och efter att läst på om yazidierna förstod hon hur förföljd folkgruppen var. En dag smsade Firas Jumaah sin handledare – hon ringde upp direkt.

Han förklarade att han och hans familj gömde sig i en tom fabrikslokal, det var brist på mat och vatten och 45 grader varmt. Staden de befann sig i var omringad av IS och utanför pågick skottlossning.

– Det som hände var helt oacceptabelt, jag blev så arg över att IS skulle tränga sig in i vår värld, utsätta min doktorand och hans familj för detta och störa forskningen, säger Charlotta Turner.

Hon fick tag i sina chefer som gav henne grönt ljus. Säkerhetschefen kopplades in. Och en säkerhetsfirma ordnades fram som tog sig an uppdraget. Två landcruisers med beväpnade säkerhetsvakter skickades in och hämtade ut Firas Jumaah och hans fru och barn från krigszonen.

De kördes till flygplatsen i Erbil, och flög hem med anonymiserade biljetter.

– Vi följde säkert inte varje regel till punkt och pricka. Men Firas och hans familj riskerade att bli dödade och det var bråttom, säger Charlotta Turner.

Familjen har snart betalat tillbaka kostnaden för räddningsaktionen.

– Jag har kompisar som i efterhand trott att jag är en hemlig agent, de kan inte tro att en professor i Lund hade makt att hämta ut en vanlig doktorand, säger Firas Jumaah.

Han har nu fått permanent uppehållstillstånd och jobbar idag på ett läkemedelsföretag i Malmö. Familjen har rotat sig i Lund, där hans fru Rawya Hussein tagit en master i kemi.

Firas Jumaahs mamma och syskon klarade sig undan IS offensiv, liksom Rawyas familj, men deras hus förstördes.