För andra gången i mitt liv är jag rullstolsbunden efter en planerad operation - denna gång handlar det sannolikt om 8 till 10 veckor. Förra gången, för så där 4-5 år sedan, var det en kortare tid som jag var bunden till rullstol.

Jag bor i centrala Lund. Det innebär att gator, trottoarer och cykelvägar nästan uteslutande är belagda med gatsten. Detta gör det mycket svårt för mig att ta mig ut på trottoaren, och ännu svårare att ta sig fram. Om jag har hjälp av en medkännande släkting eller vän, som skjutsar mig, är det något lättare. Men inte lätt. De främre hjulen fastnar ideligen i ojämnheterna och det blir tvärstopp.

Möjligheterna att korsa gator är kraftigt begränsade på grund av bristfällig eller obefintlig planering och inadekvat underhåll.

Min lagstadgade rättighet att kunna förflytta mig hindras därför betydligt. Jag kan i praktiken inte röra mig utanför dörren. Min hälsa påverkas av att inte kunna ta mig ut och röra mig fritt. Jag vågar inte ens tänka på Lundabor med långvariga eller permanenta tillstånd som har svårt att se slutet på lidandet.

Det är svårt att få reda på när och varför någon beslutat att förse gator, trottoarer, torg, gångbanor och cykelbanor med gatsten. Uppgifterna går isär. Ingen tycks ha någon överblick. Några källor uppger estetiska skäl. Samtidigt framgår det att det nuvarande mönstret härstammar från en ytterst begränsad period. Jag har hittat en källa, som hävdar att beslutet fattades någon gång på 1700-talet. Då gällde beslutet om gatsten staden inom murar och stadsportar. Enligt en annan uppgift har gatsten blivit ”på modet” i vissa städer i södra Sverige. Gatstenen importeras från Kina. I andra länder vore det otänkbart att lägga gatsten.

Men varför finns då gatstenen kvar? Om man reser till ännu äldre städer i Europa förekommer sällan gatsten. Om man inte har asfalt, så lägger man betongplattor. Har man en god ekonomi lägger man marmor. Men mestadels lyser gatstenen med sin frånvaro. I Paris återupplivade man 1968 traditionerna från upploppen 1871 och tidigare, att kasta gatsten på polisen. Detta resulterade i att det mesta av gatstenen ersattes av asfalt.

Av en annan tjänsteman på kommunen fick jag höra att är att det är billigt med gatsten. Den läggs, ser gammal ut redan från början, och ser äldre ut för varje år, vilket av gatstensanhängare upplevs som något positivt. Man behöver därför inte lägga några resurser på underhåll. Enligt samma källa skulle det dagsaktuella behovet av underhåll ligga på åtskilliga miljoner kronor. Men man underhåller inte.

Är det ekonomiska skäl som ligger bakom?

En annan källa uppger däremot, att gatsten är dyr att lägga. Min reflektion är därför varför man i så fall använder skattepengar till att göra staden mer otillgänglig.

Jag vill ha bort gatstenen igår. Jag kan inte, som skattebetalande invånare i kommunen acceptera att medel allokeras för att förhindra min och andras möjligheter att förflytta oss. Dessutom till en högre kostnad än vad ”vanlig” asfalt skulle kosta. Och dessutom genom att importera gatstenen från andra sidan jordklotet, i en epok av pågående klimatkatastrof.

Detta handlar inte om subjektiva åsikter. Gatstenen utgör ett hinder för funktionshindrade, vilket är ett brott mot svensk lagstiftning. Det är helt enkelt mot lagen att lägga ny gatsten, liksom att låta den gamla vara kvar.

Anders Jeppsson

Anders Jeppsson är läkare och antropolog, som under många år varit verksam som distriktsläkare och primärvårdschef. Under 15 år har han varit rådgivare i hälsofrågor på regeringsnivå i flera afrikanska länder, bland annat på uppdrag av WHO.

SVAR:

Vi beklagar att din upplevelse är att gångbanorna i centrala Lund är svårframkomliga med rullstol. Vår standardlösning är betongplattor men det förekommer på torg, övergångsställen och andra platser att man behöver ta sig fram även på gatsten.

Lunds kommun har under ett antal år arbetat med att förbättra framkomligheten för trafikanter med funktionshinder genom en rad olika åtgärder; byte av beläggning, ramper, med mera. Att gångbanor måste luta något beror på att vatten måste kunna rinna ut mot gatan.

Natursten som gatubeläggning i Lunds stadskärna har en lång historia. Smågatstenen som dominerar i dag har sitt ursprung från 1920- och 1930-talen. Den är därmed en relativt ung beläggning men anses ändå passa väl in i Lunds historiska miljöer.

Däremot medför gatstenen en ojämn yta som kan vara särskilt besvärande för funktionshindrade. På gångbanor bör därför en jämnare beläggning som betongplattor eller granithällar väljas.

Vi delar synpunkten om att stenbeläggningen i stadskärnan på vissa platser är i dåligt skick. Gatstenen är dock inte orsaken till de större sättningarna. Orsaken till att dessa uppstår är att gatorna i stadskärnan är byggda på ett tjockt kulturlager som ger ojämna rörelser i underbyggnaden.

Totalt sett är Lunds kommuns uppfattning att fördelarna med gatstensbeläggningar överväger nackdelarna och förordar att smågatsten även fortsättningsvis bör användas på körbanor. På ytor avsedda för cykling kan en jämnare slipad variant av smågatsten med fördel användas och på gångbanor betongplattor alternativt granithällar.”

Per Eneroth

Gatuchef, tekniska förvaltningen, Lunds kommun