Ett historiskt mål. Malmökillen Rasmus Andersson spräckte målnollan med ett mäktigt slagskott när Calgary Flames vände och vann mot Philadelphia Flyers (6–5). I sin 40:e NHL-match gjorde 22-åringen sitt premiärmål i den stora ligan.

Mitt första möte med Rasmus Andersson skedde när han var sexton år. Brottningsträning. Limhamns sporthall. En ensam kille som värmde upp innan A-lagsspelarna kom. Redan då hade Rasmus Andersson en kropp som en tjugoåring.

Trägen vinner – så kan man sammanfatta Rasmus Andersson NHL-karriär. Han är inne på sitt tredje år i ligan. Under de två första åren tillbringade han merparten av sin tid i AHL-laget Stockton Heat. Nu har han fått fäste i Calgary.

Pappa Peter Andersson gjorde 47 NHL-matcher under två säsonger för New York Rangers och Florida Panthers. Med nitton poäng (6+13) på produktionskontot. Rasmus Andersson lär under säsongen bli familjebäst i antal matcher. Han har gjort 40 matcher med tre poäng (1+2).

I och med nattens match blev Rasmus Andersson den sjunde Malmökillen som har gjort mål i NHL. Sedan tidigare finns Robert Burakovsky, Kim Johnsson (Vellinge), Carl Söderberg, Gustav Nyquist, Magnus Pääjärvi och André Burakovsky på listan.