Jill Johnson återvänder till klubbscenen i Skåne med turnén "My Remedy Tour"

I vår släpper Jill Johnson ny musik och ger sig ut på turné. "My Remedy Tour" har premiär i Malmö på Kulturbolaget och kommer därefter till The Tivoli i Helsingborg.

Det har gått drygt 20 år sedan Jill Johnsons genombrott i Melodifestivalen med låten "Kärleken är". Efter att ha framträtt på de stora scenerna, turnerat med sin egen krogshow och lett musikdokumentären "Jills veranda" i SVT vänder artisten tillbaka till de mindre sammanhangen.

I vår ger hon ut en ny ep, "My Remedy", som följs av klubbturnén "My Remedy Tour".

Turnépremiären den 8 mars äger rum på Kulturbolaget i Malmö. Därefter tar Jill Johnson med sitt band till elva andra städer i landet, för att spela på små, intima spelplatser där hon en gång inledde sin karriär.

"Efter stora scener och shower längtar jag oerhört mycket efter intimitet och levande improvisation med endast musiken och musikerna i fokus. Det var på klubbscenerna jag började en gång i tiden, och det ska bli så kul att få knyta an till den spelglädje jag minns från de scenerna", säger Jill Johnson i ett pressmeddelande.

Första singeln från kommande skivan, "Is it hard being a man?", ges ut den 8 februari 2019.

Biljetter till turnén släpps på fredag den 14 december klockan 10.00 via Livenation.se