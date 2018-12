En ny undersökning visar att Lundaborna är förskräckligt nöjda med sin stad. Och det lilla ordet "nöjd" sammanfattar sannerligen den här stan – på gott ont.

Hade gamle socialdemokratiske finansministern Per Nuder kommit från Lund hade hans självbiografi fått en annan titel. Istället för "Stolt men inte nöjd" hade den förmodligen hetat "Stolt och nöjd". Eller kanske bara "Nöjd", vilket hade varit en roligare titel. Och om Mick Jagger varit Lundabo hade monsterhiten hetat "(I Can Get a Quite a Lot of) Satisfaction".

För nöjda är nämligen det vi är i den här staden, enligt en ny SCB-undersökning. Nöjda med möjligheterna till jobb och utbildning, med det kommersiella utbudet, med tryggheten och så nöjda att vi gärna skulle rekommendera andra att flytta hit. Till och med tanken på kommunikationer och bostäder fyller oss faktiskt med en hemtrevlig nöjdhet, jämfört med riksgenomsnittet.

Ändå är det något som inte känns riktigt rätt. "Nöjd" kan förvisso läsas som "stolt" och i det här fallet "lokalpatriotisk". Men det betyder ju också "mätt", "självbelåten" och kanske "stillastående". Det är liksom inte det coolaste epitetet i världen. Den jobbiga sanningen är att det lilla adjektivet faktiskt borrar sig in i själva kärnan av vad det är att vara Lundabo.

Jag är stolt och nöjd över stadens intellektuella liv och över hur Universitetets närvaro faktiskt gör de flesta diskussioner i Lund lite smartare. Jag är också väldigt nöjd över att Lund är en stad där det finns andra måttstockar än pengar på framgång.

Tyvärr är jag också nöjd med Lund av andra, mer negativa skäl, alltså på grund av saker jag i stort sett slipper som Lundabo. Jag är till exempel oerhörd nöjd med att bo i Lund där vi inte har något fasansfullt, oändligt gangsterkrig och att jag inte behöver skriva texter om hur jag, trots kulregn och blodpölar på trottoaren, valt att bo kvar på Gyllenkroks allé. Och det är förträffligt att inte behöva oroa sig för att järnverket ska lägga ner, de unga lämnar stan och att hemlösheten skenar.

Å andra sidan är förstås missnöje och frustration en mäktig drivkraft för saker och ting ska förändras, för att någon ska ta initiativ. Det positivt nöjda Lund saknar inte stråk av självgodhet och stagnation. Där finns det ingen anledning att yvas över stan.

Nå, hur kommer det sig att vi är så nöjda? Ja, för det första är ju Lund en förhållandevis välbeställd och välutbildad kommun, med gott skatteunderlag. Men lika viktigt tror jag det är att Lund, genom Universitetet, gett så mycket till så många av oss som bor här.

Lund är inte staden dit vi tvingades flytta för jobbets skull, eller byhålan där vi blev kvar när alla andra drog till storstan – utan i långt högre utsträckning platsen där vi studerade, utvecklades och blev vuxna.

Sånt skapar lojalitet och, ja, nöjdhet. Särskilt när någon stockholmare från SCB ringer och frågar.