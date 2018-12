Många cancersjuka klarar sig utan operation

Många män som har fått diagnosen prostatacancer behöver inte opereras. Det har en studie, som publiceras i The New England Journal of Medicine, kommit fram till efter att under lång tid år ha studerat en grupp män med sjukdomen.

Efter 29 år hade 80 procent av männen avlidit – majoriteten på grund av andra orsaker än prostatacancern.

Endast 32 procent av männen avled på grund av prostatacancern. 12 procent av de som opererades räddades från att avlida i prostatacancer. Majoriteten av männen avled på grund av andra orsaker.

"Den rätta balansen mellan nyttan av operation å ena sidan och dess biverkningar å den andra är således kritisk att hitta för att behandlingen skall vara till bäst hjälp för män med prostatacancer", skriver Uppsala universitet i ett pressmeddelande.