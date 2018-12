Hur räddar vi våra barn från att hamna i våldsmiljöer? Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, ger några hållpunkter för det långsiktiga arbetet.

Under den senaste tiden har en rad dramatiska våldsdåd skett i Malmö med kopplingar till gängmiljön. Liknande våldshändelser avlöser varandra i ett slags upptrappningslogik i flera av de större städerna i Sverige.

Går det att stoppa våldet? Ja. Men för att sätta in motåtgärder behöver man först se vilka mekanismer som framkallar det. Framväxten av gäng, och det våld som hänger ihop med dem, måste förstås i relation till en samhällsutveckling där vissa grupper av unga upplever små eller inga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Gänget blir för dem en alternativ arena för att bli Någon.

Bakom gängmedlemskap hägrar förhoppningar som många människor bär på: att nå framgång, visa duglighet och att komma in i en broderlig gemenskap. Verkligheten är dock inte särskilt romantisk. I en studie om exit från gäng, som jag och en kollega avrapporterar i början av nästa år och som Kriminalvården finansierat, berättade många att de successivt styrdes in i ett säkerhetstänkande. Stresspåslaget var högt under dygnets alla timmar.

Spänningar uppstår i alla organisationer. Men mer reguljära organisationer har institutionella konflikthanteringsformer, så som olika förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare, som gör att stridigheter kan hanteras och neutraliseras innan de hotar verksamheten, liv eller hälsa. Gängen saknar sådana konfliktlösningsformer. Det blir därför mer upp till den aktuella situationen hur en konflikt hanteras. Och då misstanken finns om att motparten kan komma att använda våld, förbereder man den egna gruppen på detta.

Så vad kan man göra för att komma åt våldet?

Forskning om interventioner riktade mot gäng och våld är till stor del amerikansk och kan därför inte överföras rakt av till svenska förhållanden. Men det finns ändå några hållpunkter.

• Gängen är ett svar på ett mer splittrat samhälle. Politiska förändringar i riktning mot större sammanhållning mellan grupper i samhället är därför ett arbete mot gängbildningar. Därtill är varje ökad möjlighet till delaktighet och att få sin röst hörd bitar av det stora pusslet. Man kan exempelvis arbeta med olika former av lokala medborgarråd och former för ungdomsinflytande. Det är också viktigt med en kompenserande skola, ett rikt och välorganiserat föreningsliv och god kvalitet i uppsökande och förebyggande arbete med ungdomar för att undergräva drömmen om gänget som gemenskap och som arena för att nå framgång och duglighet i livet.

• Förhoppningen om broderskapet lockar i första hand grupper av unga män är frustrerade i sin tillvaro. Här handlar det om ett brett arbete med värderingar kopplade till att vara (ung) man. Bör exempelvis status fördelas i förhållande till fysisk styrka och våldskapital, eller kan det handla mer om empatiska värden och omsorg om andra? Värderingarbetet bör ske i skolor, på fritidsgårdar men också i föreningslivet.

• Eftersom våldet kan ses som alternativ till konflikthantering kan förhandlingar mellan olika grupperingar vara intressanta. Här kan man se till internationella erfarenheter där stridande grupper gått med på att upphöra med våld i utbyte mot sociala insatser, exempelvis i form av utbildning och arbete.

• Då en del av det allvarliga våldet orsakas av en snabb tillgång till vapen är lagstiftning som gör det mer riskfyllt att bära vapen positivt. Då man riskerar häktning om man bär vapen, kommer sannolikt färre att ha med sig sådana i vardagen. Den stund av eftertanke som kan skapas mellan en potentiell vapenanvändning och att den enskilde får tag i vapnet kan minska en del av tillfällighetsvåldet.

• Gängvåld kan påverkar tryggheten i ett bostadsområde. Här handlar det om att mobilisera de som tar avstånd från våldet och att de ska kunna visa detta på ett tryggt sätt. Ökad tillit mellan offentliga aktörer och boende kan minska rädslan för repressalier som tystar befolkningen.

• Förhoppningen eller ”myten” om den egna (kommande) framgången är en viktig del för gängets fortlevnad. Därför handlar det om att etablera andra scenarier som mer trovärdiga. Till exempel att uppmärksamma dem på att de har ögonen på sig – men också att uppmärksamma alternativa realistiska livsval och vad de kan leda till. Detta slags samhällsinriktade strategier utgör centrala delar av de mer framgångsrika modellerna (Pulling levers; Cure Violence) som provats såväl i USA som i europeiska länder.

Forskningen om gäng- och våldsinterventioner kan inte leverera något absolut svar på hur samhället bör agera. Men det behövs strategier på flera plan, insatser på områdes-, grupp- och individnivå som kopplar samman både förebyggande arbete och direkt intervenerande åtgärder. Samverkan mellan centrala aktörer måste fungera, men det behövs också en tydligare ansvarsfördelning. Det finns ofta ett stort engagemang och vilja att utveckla nya metoder i arbetet mot våld och att skapa alternativ för dem som lockas av gäng. Ett problem för att utvecklingsarbetet är samtidigt att traditionella organisationsgränser och otydliga mandat för dem som att satta att leda arbetet, begränsar det som kan åstadkommas.

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.