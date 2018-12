Ishockey

Tre Kronor tappade 0–2 till strafförlust

Tre Kronor var på väg mot en premiärseger i Channel One Cup i Moskva. Men med två mål på 61 sekunder hämtade värdnationen Ryssland ikapp ett 0–2-underläge och vann med 3–2 efter straffläggning. – Tuff förlust, säger förbundskapten Rikard Grönborg till C More.