Michael Tapper: Trumslagarflickan missar taktslagen

"'The little drummer girl' är ingen dålig serie, men oväntat tam för att komma från en regissör av Chan-wook Parks kaliber. Man kan fråga sig varför producenterna hyrde in honom bara för att lägga ett tryckkokarlock på hans explosiva skaparförmåga". Michael Tapper har sett tv-serien med Alexander Skarsgård.

Alexander Skarsgård och Florence Pugh spelar huvudrollerna i tv-serien, baserad på John le Carrés roman från 1983. En svag tv-serie på en svag roman, tycker Michale Tapper. Bild: C More ”Den lilla trumslagarflickan” från 1983 är en av John le Carrés svagare romaner, sannolikt för att den avviker från det kallakrigsscenario som annars dominerar hans produktion. Skildringen av 1970-talets krig mellan israelisk underrättelsetjänst och palestinska terroriströrelser har varken raffinerade moraliska komplikationer eller de fingerfärdiga thrillerkittlingar som gjort författaren till en bästsäljarmaskin.