Fortsatt historiskt få dödsstraff i USA

"Nya dödsdomar och avrättningar höll sig kvar på historiskt låga nivåer 2018", skriver DPIC i rapporten.

För fjärde året i rad är antalet verkställda dödsstraff under 30 och antalet dödsdomar under 50, skriver The Guardian . Ett annat tecken på en ihållande nedgångstrend är att Washington under året avskaffade dödsstraffet – den 20:e delstaten i USA att förbjuda det.