P4 firar jul med Arne Weise

Det blir en radiojul i P4 även i år, med både julkonserter och den traditionsenliga uppesittarkvällen dan före dopparedan.

Under själva julaftonseftermiddagen blickar Arne Weise tillbaka på sitt innehållsrika liv och sina 30 år som julvärd i SVT. Lagom till att julbordet har dukats av bjuds lyssnarna in till Jill Johnsons julkonsert med Sandviken Big Band och under kvällens allra sista timme pratar Stina Wollter och den pensionerade läraren Märta Nordlinder om julfirande då och nu.

På nyårsafton blir det lite mer fart och fläkt när kanalen sänder Zara Larssons spelning från festivalen Queens of Pop i somras, följt av discjockeyn Claes "Clabbe" af Geijerstam som spelar partylåtar en bit över tolvslaget.