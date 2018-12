Så mycket lägger 30-åringen på boendet

I medelåldern är boendet dyrast, enligt färska siffror från SCB. I åldrarna 30–49 år lägger svensken i genomsnitt över 94 000 kronor om året på sitt boende.

SCB har undersökt boendekostnaderna för olika åldersgrupper. I genomsnitt kostar boendet cirka 80 000 kronor om året, men skillnaderna mellan åldrarna är stora.

I medelåldern, då många har familj, är boendet dyrast. I grupperna 30–39 år och 40–49 år kostar boendet över 94 000 kronor om året.

På ålderns höst sjunker boendekostnaden till 63 000 kronor per år för 70–79-åringar.

Men det är också stora skillnader mellan olika boendeformen. Den som bor i villa får lägga mest på sitt boende, i gruppen 30–39 år kostar villan 125 000 kronor om året.

Hyresrätter är billigare, de som betalar allra mest för sina hyreslägenheter är 40–49-åringar. De får lägga 81 000 kronor om året på hyran.

Ränteutgifterna varierar också mellan åldrarna. Äldre betalar i genomsnitt under 5 000 kronor per år i ränta och tomträttsavgäld, medan de mellan 30 och 39 år har ränteutgifter på 23 000 kronor per år.

De fasta kostnaderna för exempelvis värme, fastighetsavgift och andra driftskostnader är däremot ganska lika mellan åldersgrupperna, enligt SCB.