Bo Kaspers trycker på alla knappar med sin arenaturné

"Charmigast är egentligen de stunder som inte lika lätt låter sig kategoriseras, de som trillar lite mellan stolarna", tycker recensenten Hannes Grönberg.

Bo Kaspers Orkester KONSERT · POP. Helsingborg arena, 14/12.

Det har alltid funnits något paradoxalt över Bo Kaspers Orkester. Å ena sidan framstår kvartetten som ett av landets allra tryggaste band, så bekväma i sitt hantverk och sitt jämna vemod att de hade kunnat få en sång om regeringskrisen att låta romantisk. Å andra sidan är de, någonstans strax under ytan, också en förvånansvärt opålitlig popgrupp. Inte för att de är dåliga musiker utan för att deras breda kompetens ger dem för många möjligheter. Varför välja mellan jazz och syntpop när man kan vara både Chet Baker och New Order under samma konsert?

Under bandets show "Allt ljus på oss", som turnerar landet runt under vintern, kan de kännas som fyraåringen som trycker på alla knappar i hissen bara för att hon kan. De gör musik som reser mellan Jan Johansson, Chic, Jorge Ben, Jamiroquai och Kent. Men de stannar aldrig till på någon våning länge nog för att flytta in på riktigt.

Mest hemmastadda är de fortfarande på bottenplan: i den blandning av jazz och pop som utmärkte deras skivor på 90-talet. Ett par av deras jazzövningar kan i och för sig kännas som kollage av fräcka gester – ett par steppsteg här, ett rivigt saxofonsolo där – men det är också uppenbart att de här gesterna har formats till några av bandets mest livskraftiga sånger.

På scen använder de fyra extra musiker och en vykortslik videoshow för att röra sig mellan tider och platser. "Hon är så söt" flyttar bandet till en jazzklubb i New York medan "Undantag" framförs i semesterskjorta och strösslas med kubanska klichéer. Strängt talat blir uttrycket aldrig riktigt eget. Men den som vill vara sträng måste också erkänna att de här melodierna är starka nog att leva kvar ett tag efter att orkestern som skrivit dem har gått i graven.

Bandets modernare låtar har redan åldrats hårdare. "Utan dig" och "En sländas andetag" är försök att göra arenapop av Coldplay-modell, musik byggd för att spelas till fyrverkeripjäser i väl ljussatta idrottshallar. Båda två låter episkt på ett utstuderat sätt men ingen av dem spelas med den kärlek som uppstår när gruppen imiterar gamla hjältar.

Charmigast är egentligen de stunder som inte lika lätt låter sig kategoriseras, de som trillar lite mellan stolarna. Som "5:e juni", en låt om Bo Sundströms pappa som framförs på golvet mitt i publiken, till akustisk gitarr och lite för mycket dragspel. Den saknar allt det snygga och påkostade som utmärker resten av showen men låter i gengäld mer spontan än något annat i kväll. Kanske för att gruppen för en stund får glömma bort sin stora trygghet som hantverkare.