Finland vände – Sverige föll på nytt

Sverige hade ledningen med 2–0 och bra kontroll på Finland. Då tog Finland tag i matchen och vände och vann med 3–2 i den andra matchen i Channel One Cup.

Precis som mot Ryssland i gruppspelet hade Sverige ledningen med 2–0. Och precis som mot Ryssland tappade man ledningen till förlust

Men det började bra för Sverige.

Tre Kronor delade knappt med sig av pucken till finländarna, något som resulterade i ett svenskt powerplay efter fyra spelade minuter. I det numerära överläget dröjde det inte många sekunder innan Michael Lindqvist fick göra sitt första landslagsmål, fint framspelad av Joel Kellman.

Mittakten var till en början en hackig historia på grund av flera utvisningar. Djurgårdens Adam Reideborn fick jobba hårt i kassen, och Sverige hade svårt att hitta en rytm. Men när fem mot fem-spelet sedermera återupptogs kom Sverige in i matchen, med ett vackert mål signerat Emil Larsson som följd.

Men tvåmålsunderläget väckte finländarna som kom in mer och mer i matchen, och man fick även in en reducering med tre minuter kvar av den andra perioden.

Det finländska laget fortsatte ligga på i början av den sista perioden. En kvittering låg i luften och en den kom när Antti Kalapudas styrde in sitt första landslagsmål för Finland.

Målskytten Emil Larsson blev med 4.21 minuter kvar av matchen utvisad för hög klubba. Det visade sig bli ödesdigert. Efter en snabb spelvändning sköt en framstormande Jusso Hietanen i ribban, varpå Jani Lajunen slog in returen.

Matchen slutade 3–2 till Finland. Sverige ligger därmed sist i gruppen efter två spelade matcher.

– Jättebesviken, såklart. Jag tycker vi slår oss själva. Vi kommer ut jättebra, och förstaperioden var det utklassning från vår sida. Tyvärr får vi inte in pucken. På något sätt vänder matchen, de blir tyngre och starkare än oss och vinner fler närkamper, säger förbundskapten Rikard Grönborg till C More efter matchen.