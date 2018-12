Magnussons Bergmandokumentär prisas

Fakta

Bästa skådespelare: Marcello Fonte i ”Dogman”.

Fiprescipriset till bästa debutfilm: ”Girl”, regi Lukas Dhont.

Bästa tecknade film: ”Another Day of Life”, regi Raul de la Fuente och Damian Nenow.

Bästa manus: Pawel Pawlikowski för ”Cold War”.

Bästa skådespelerska: Joanna Kulig för ”Cold War”.

Bästa komedi: ”The Death of Stalin”, regi Armando Iannucci.

Bästa kortfilm: ”The Years”, regi Sara Fgaier.

Bästa foto: Martin Otterbeck för ”U – 22 juli”.

Bästa klipp: Jaroslaw Kaminski för ”Cold War”.

Bästa scenografi: Andrey Pontrakev för ”The Summer”.

Bästa kostym: Massimo Cantini för ”Dogman”.

Bästa hår och make-up: Dalia Colli, Lorenzo Tanburini och Daniela Tartari för ”Dogman”.

Bästa musik: Christoph M Kaiser och Julian Maas för ”3 Days in Quiberon”.

Bästa ljuddesign: Andre Bendocchi-Alves och Martin Steyer för ”The Captain”.

Bästa visuella effekter: Peter Hjorth för ”Gräns”.

Lifetime achievment award: Carmen Maura.

Biopublikens pris: ”Call Me by Your Name”, regi Luca Guadagnino.

Bästa regi: Pawel Pawlikowsk för ”Cold War”.

Bästa dokumentär: ”Bergman – ett år, ett liv”, regi Jane Msgnusson.

European achievment in world cinema: Ralph Fiennes.

Bästa film: ”Cold War”, regi Pawel Pawlowski.