Stenson tvåa inför sista ronden

Svenska golfaren Henrik Stenson har segern inom räckhåll under sitt gästspel på Asientouren. Stenson stod för lördagens vassaste rond under tävlingen i Jakarta, fyra under par, och ligger tvåa inför avslutningsrundan på söndag.

Han jagar och jagas av två thailändare. Stenson är tre slag efter ledande Poom Saksansin och lika många före trean Jazz Janewattanond. Ytterligare ett slag bakom finns britten Justin Rose, som också bidrar med stjärnglans till tävlingen.

Daniel Chopra, den enda svensk som utöver Stenson klarade kvalgränsen, ligger på 30:e plats inför slutrundan, 15 slag bakom ledaren.