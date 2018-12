Ida Ölmedal: Jag drömmer om en Paulsk jul

Någonstans kring 30 nedvärderas vänskapen till förmån för kärnfamiljen. Ida Ölmedal skriver om en osynlig sorg.

Det var när vi ledde cyklarna ut i dimman, och blickarna styrdes mot marken i jakt på isfläckar, som han tillstod:

– Om jag och min tjej skulle göra slut skulle jag aldrig få en så nära vän igen.

Min kompis, pojken med guldlockarna och friluftshyn, snyggast i stan. Det var som att han inte åldrades, trots att han närmade sig 40. Han kunde hitta en ny tjej på ett par timmar om han så ville. Jag avundades honom det, att alltid kunna börja om.

Nu sa han att han avundades mig mina nära vänskaper.

Jag har ju alltid haft någon att sova över hos, någon att ringa varje dag.

Han sa det med den där rösten som han använder när han avslöjar något edgy, något smutsigt. Tänk om han var ihop med någon för att inte bli ensam. Det blir ju ett resonemangsäktenskap. En borgerlig livslögn.

SVT-dokumentären "Kan Andrev få en vän" ser jag en variation av min kompis. Andrev Walden är pappan som tappat kontakten med sina vänner under småbarnsåren, och nu med fasa ser framför sig en framtid som en av de där beryktade ensamma männen – i synnerhet om hans partner skulle dra.

Mot slutet sitter han och en kompis och tittar på fotboll, och kompisen slänger ur sig: Till skillnad från kärleken, är essensen i – åtminstone manlig – vänskap att den är kravlös. Är inte det ett problem?

Ensamheten i kärnfamiljen verkar dock inte vara ett helt manligt fenomen: i ett uppmärksammat reportage i Svenska Dagbladet skrev Madelaine Levy nyligen om moderskapets isolering. Hennes ensamhet är inte kontaktlöshet, utan en brist på själsliga möten med jämlikar.

Jag slukar deras historier likt en inbillningssjuk. Jag vet inte vad mitt tillstånd kallas, kanske 29-årssorgen? Jag tänker konstant på vad som kommer att berövas mig, och om det går att rädda.

29 är en förvirrande ålder. Åtminstone för ett barn av 90-talets girl power-ideologi: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends, sjöng Spice Girls. Kärlekar kommer och går, vännerna består. Mina kärleksval har varit halsbrytande orealistiska, och jag har tillåtit mig det eftersom jag varit en fena på stabila vänskaper.

Själva romantiken byggde på att kärleken var irrationell och flyktig. Vänskapen var dess oundgängliga motsats: fast, förnuftig och möjlig att överblicka, till och med planera.

Det som händer någonstans mellan 25 och 30 är att den logiken vänds till sin motsats.

Plötsligt är det den romantiska tvåsamheten som är löftet om vardagen och evigheten. Det är den nära vänskapen som i någon mening blir tillfällig och svårberäknelig.

Kruxet är väl ungefär det som Andrev Waldens fotbollskompis beskriver: att en verkligt nära relation måste ta sikte på vardagen och evigheten. Annars känns den meningslös.

Vännerna försvinner ju inte, invänder folk. Nej, inte om man med vänskap menar en rejäl lunch några gånger om året, som Walden beskriver relationen till sin närmaste kompis. Men kontinuiteten, den delade framtiden försvinner. Till och med mina singelvänner börjar få svårt att planera en årlig semester eller att flytta in i ett kollektiv. De inreder sina treor och trimmar sina kroppar för en tvåsamhet som ska komma. Jag tröstar och peppar och invänder aldrig: Och om den inte kommer? Om du inte trivs i den?

På så vis är jag och min kompis två sidor av samma mynt. Eller av den tvåstegsraket till otrygghet som ser ut ungefär såhär:

Ett. Den enda relation som tar sikte på vardag och evighet är den tvåsamheten.

Två. Denna tvåsamhet ska bygga på romantisk och sexuell attraktion, annars är den misslyckad.

Trots att just romantisk och sexuell attraktion är det som är svårast att planera med eller kräva.

I essäboken "Nuckan", som kom tidigare i år, undrar Malin Lindroth om hennes besatthet vid tvåsamheten är en tvångstanke: "Men tvångstanken är i så fall inte bara min utan kulturens. Om jag hade varit del av en annan kultur hade jag kunnat levt med ett vidare kärleksbegrepp. Där hade kärleken till familjen, gud, djuren eller stammen kunnat bära mig på ett helt annat sätt. Men nu är jag västerlänning och helt marinerad i tron på att romantisk tvåsamhet är den högsta sortens älskande, själva toppen på relationshierarkin." , som kom tidigare i år, undrar Malin Lindroth om hennes besatthet vid tvåsamheten är en tvångstanke: "Men tvångstanken är i så fall inte bara min utan kulturens. Om jag hade varit del av en annan kultur hade jag kunnat levt med ett vidare kärleksbegrepp. Där hade kärleken till familjen, gud, djuren eller stammen kunnat bära mig på ett helt annat sätt. Men nu är jag västerlänning och helt marinerad i tron på att romantisk tvåsamhet är den högsta sortens älskande, själva toppen på relationshierarkin."

När tvåsamhetsnormen kritiseras, görs det oftast av personer som längtar efter frihet. Mitt problem är att den är ett dåligt recept för trygghet. Jag är inte emot den i sig, jag är ju själv en obotlig romantiker. Jag önskar mig bara fler, kompletterande relationer.

där vänskapen har en mer självklar status. Ett muminhus. Eller – för att ta den högtid som är symboliskt laddad med tradition och hållfast gemenskap – Pauls jul i Jonas Gardells roman- och tv-serie Jag fantiserar om sammanhangdär vänskapen har en mer självklar status. Ett muminhus. Eller – för att ta den högtid som är symboliskt laddad med tradition och hållfast gemenskap – Pauls jul i Jonas Gardells roman- och tv-serie "Torka aldrig tårar utan handskar". Där samlas vännerna år efter år och dricker champagne i sofforna. In i döden finns de där.

Så upptäcker jag plötsligt en inbjudan på Facebook. En bekant – frånskild mamma – har bjudit in mig till just ett "Paul-inspirerat" julfirande. Jag letar i kalendern. Åh nej, det var ju förra veckan.

Vad gjorde jag den kvällen? Visst ja, jag var på dejt.