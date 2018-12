Rekordhögt surfande under året

Svenskarnas mobilsurfande slog rekord under 2018. Jämfört med förra året ökade datatrafiken med närmare 30 procent, enligt statistik från Tele2.

Allra mest surfade svenskarna via sina mobiler under sommarmånaderna, framförallt i rekordvarma juli då trafiken i snitt uppgick till 0,2 gigabyte per dag och person.

– Vi ser hela tiden att strömning i form av att lyssna på musik eller poddar, ta del av film och rörligt klipp ökar kontinuerligt och det är jag övertygad om att det kommer fortsätta att göra, säger Samuel Skott, chef för svenska konsumentmarknaden i Tele2-koncernen.

Den vecka med högst datatrafik under året låg även den i juli, vecka 28, då många inledde sin semester. Då var ökningen 18 procent över månadssnittet för året. Minst surfades under januari då man surfade 8 procent under snittet.

Telekomföretaget har också sammanställt vilka kommuner som surfar mest. Listan toppas av Södertälje följt av Ockelbo, Sundbyberg och Härjedalen. I botten finns Båstad och Laholm.

TT: Ger undersökningen en rättvis bild av surfandet när delar av norra Sverige har sämre täckning?

– Tittar man på våra mobilnät så täcker det över 90 procent av Sveriges yta och 99,9 procent av Sveriges befolkning. Att surfningen skulle bero på täckningen stämmer inte längre. Vi kommer fortsätta investera i att alla ska ha samma möjlighet att leva ett digitalt liv och ha tillgång till bra uppkoppling, säger Samuel Skott.

Alla kommuner finns dock inte med i sammanställningen, de kommuner med lågt antal abonnenter har plockats bort och även användare med alltför höga toppar i trafiken.

Vissa omvärldshändelser har också dragit upp surfandet. Framför allt lockar sportevenemang många att ta upp mobilen för att se resultat eller matcher.

Störst var ökningen under fotbolls-VM under matchen Sverige–England den 7 juli. Då var datamängden som högst under hela året. Även under OS-invigningen 9 februari och hockey-VM 12 maj sågs toppar i statistiken.

– Topparna kommer när det är stora event och gärna live. De vill man kunna ta del av oavsett om man är på semester eller inte, så som fotbolls-VM eller Eurovision Song Contest. Gränserna mellan det fysiska och digitala livet suddas ut och uppkopplingen är en naturlig del av ens liv, säger Samuel Skott.

En annan händelse som ledde till en surftopp var när artisten Tim Bergling, mest känd under artistnamnet Avicii, gick bort runt den 20 april och många tycks då ha strömmat hans musik.