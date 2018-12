Claptons jul: ju blåare, desto bättre

Men hyllningen till Avicii är plågsam, tycker Håkan Engström.

Eric Clapton BLUES/POP. Happy Xmas

Om tomten varit lika trött och uppsvälld skulle han aldrig ta sig igenom skorstenen. Men tomten har ett jobb att sköta, han ser till att få det gjort.

Clapton? Vad han gör i jul-branschen är mer oklart. Jobba behöver han knappast. Men han gör väl inte detta av lust?

Han har samlat fjorton låtar: litet nyskrivet, flera klassiker, några alster som legat mer dolda under granen. Bluesversionerna är helt okej – Lowell Fulsons "Lonesome christmas", en stråkstärkt "White christmas" – åtminstone när Clapton låter gitarren sjunga. Men den slöa reggaen i "Silent night" är bara bisarr, nyskrivna popballaden "For love on christmas day" såsig, och soulpräglade "Away in a manger" tappar snart stinget.

Fast i en klass för sig är "Jingle bells (In memory of Avicii)": sex minuter av tafatt elektronisk dansmusik som säkert har kraft att provocera både Claptons och Aviciis fans. I övrigt är den kraftlös.