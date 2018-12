”Fresh prince”-stjärnan stämmer Fortnite

Alfonso Ribeiro blev känd för sin spexiga dans i tv-serien "Fresh prince i Bel-Air" på 1990-talet. Nu stämmer skådespelaren Epic Games, som ligger bakom spelet "Fortnite" eftersom han hävdar att speltillverkarna stulit hans signaturrörelser, rapporterar TMZ

I serien spelar Ribeiro Will Smiths rollfigurs präktiga kusin Carlton, som dansar till Tom Jones "It's not unusual" när han får feeling. Enligt TMZ försöker Ribeiro att varumärkesskydda sin speciella dans, men än så länge har han inte lyckats. Enligt Ribeiros advokat hoppas man nu på ekonomisk kompensation från "Fortnite"-tillverkarna, eftersom Ribeiro själv skapat den ikoniska dansen och inte gett tillstånd att använda den i spelet.

Tidigare har rapparen 2 Milly stämt företaget för att ha stulit en serie dansrörelser ur hans musikvideo "Milly rock" och använt i "Fortnite". Alfonso Ribeiro har tävlat i den amerikanska versionen av "Let's dance" och då även använt sig av "Carlton-dansen" i ett nummer.