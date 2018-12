Fem blågula skrällar i Europa

Svenska fotbollslag har överraskat förr i Europaspelet. Här är fem blågula klubblagsmatcher som fick fotbollsvärlden att förvånas och imponeras.

Arsenal–Östersund, 1–2, 22 februari 2018

Östersund dansade och log under hösten och vintern 2017–2018. Under sitt andra år i allsvenskan gjorde laget succé både i Sverige och i Europa. I Europa League tog sig laget från den första kvalrundan hela vägen till 16-delsfinal – via bortasegrar mot bland andra Galatasaray och PAOK Thessaloniki.

Efter en 0–3-förlust hemma mot storklubben Arsenal den 15 februari så stod laget för en enorm insats på Emirates Stadium i London en vecka senare. Hosam Aiesh och Ken Sema, senare värvad till Londonlaget Watford, gjorde två mål på drygt en minut och ÖFK kunde börja drömma om ett nytt mirakel och avancemang till åttondelsfinal. Men matchen slutade 1–2 sedan Sead Kolasinac reducerat för Arsenal och tagit laget vidare.

Inter–Helsingborg, 0–0, 23 augusti 2000

I den sista kvalomgången till Champions League-gruppspelet 2000–2001 drog regerande svenska mästarlaget Helsingborg en mardrömslott i italienska Serie A-fyran Inter. Men det skånska laget klarade av den tuffa uppgiften – och tog sig vidare till gruppspel.

På Olympia den 9 augusti vann HIF med 1–0 efter ett sent mål av Michael Hansson innan allt skulle avgöras på San Siro i Milano två veckor senare. Då blev 36-årige målvaktsveteranen Sven Andersson stor matchhjälte med en räddning på uruguayanen Alvaro Recobas straff i den 90 matchminuten.

Helsingborg slutade sedan sist i sin CL-grupp.

Trelleborg–Blackburn, 2–2, 27 september 1994

Trelleborgs FF var inne på sin blott fjärde allsvenska säsong när laget storskrällde i den dåvarande Uefa-cupen. Motståndet Blackburn som då var ett av Premier Leagues bästa lag med legendaren Kenny Dalglish som huvudtränare och fruktade Alan Shearer och Chris Sutton som anfallspar. Trelleborg slog Balckburn överraskande i bortamötet och hade med sig 1–0 hem till Vångavallen efter mål av Fredrik Sandell.

I hemmamötet räckte det sedan med 2-2 för att Trelleborg skulle klara av att ta sig vidare. Båda målen inslagna av doldisen Joachim Karlsson.

Halmstad–Parma, 3–0, 19 oktober 1995

Halmstad imponerad i allsvenskan 1995 och slutade på tredje plats. Under hösten gjorde HBK även stort väsen av sig i Europaspelet.

I det inledande mötet med italienska storlaget och Serie A-trean Parma i den andra rundan av Cupvinnarcupen 1995–1996 stod Halmstad för en stor skräll. HBK vann med 3–0 på Ullevi i Göteborg efter två mål av Niklas Gudmundsson och ett av Robert Andersson. I HBK:s startelva återfanns en 18-årig Fredrik Ljungberg och i Parmas uppställning fanns spelare som Gianfranco Zola, Tomas Brolin och Fabio Cannavaro – och på bänken Gianluigi Buffon.

Det stjärnspäckade laget lyckades vända 0–3-underläge till 4–3-seger och avancemang hemma i Parma två veckor senare.

IFK Göteborg–Manchester United 3–1, 23 november 1994

IFK Göteborg var en gigant i svensk fotboll under 1990-talet med sex SM-guld. I gruppspelet av Champions League 1994–1995 gjorde laget stor succé i gruppspelet.

I hemmamötet med Manchester United på Ullevi var en 20-årig Jesper Blomqvist framträdande med ett mål och ett imponerande spel. Uniteds legendariske tränare Sir Alex Ferguson blev så imponerad att han senare värvade den svenske mittfältaren 1998.

"Blåvitt" slogs ut i CL-kvartsfinalen efter att Bayern München gått vidare på fler gjorda bortamål.