Politiker utslängda från tv-station

Två oberoende parlamentsledamöter i Ungern har slängts ut från det statliga tv-bolaget i Budapest. Tillsammans med en grupp andra ledamöter övernattade de i byggnaden, som en fortsättning på helgens protester mot premiärministern Viktor Orbán.

De blev utslängda av säkerhetsvakter när de försökte läsa upp en protesttext, enligt ledamöterna själva. Där krävde de bland annat att en ny lag som ger arbetsgivare rätt att kräva mer övertid av anställda dras tillbaka. Ledamöterna vill även se oberoende medier och domstolar.

Omkring 10 000 människor demonstrerade i huvudstaden under söndagen mot nya lagar från en regering som många ser som alltmer auktoritär. Det är fjärde demonstrationen mot regeringen på en vecka. Manifestationen gick till stora delar lugnt till, men sent under natten avfyrade polis tårgas mot demonstranter utanför tv-stationen.