Weeping Willows släpper nytt album nästa år. Under våren kommer "After us", uppföljare till 2016 års "Tomorrow became today", enligt ett pressmeddelande.

För att fira gör bandet även två spelningar, i Göteborg den 16 april och Stockholm den 17 april.

Weeping Willows slog igenom med debutalbumet "Broken promise land" 1997.