Bali, Schyman, Heberlein – podd bjuder in kontroversiella gäster till Malmöscen

Navid Modiris samtalspodd ”Hur kan vi?” tar sig i januari upp på scenen. Under en kväll kommer flera av Sveriges mest kontroversiella och profilerade debattörer att mötas på Moriskan i Malmö.

Navid Modiri har efter sitt arbete med Samtalsaktivisterna och Sverige 3.0 kombinerat det med sitt förflutna som programledare i radio och tv. Idag driver han två omtalade poddar. I ”Björn & Navid” samtalar han med Björn Natthiko Lindeblad om existentiella frågor och i ”Hur kan vi?” pratar han med inbjudna gäster med målet att bli mindre dömande och hitta förståelse

Den senare podden har blivit både älskad och hatad på grund av att den har bjudit in kontroversiella gäster för långa samtal om samhällsfrågor. Ett exempel är Daniel Lampinen som kallar sig för en öppen rasist. Andra som besökt podden är debattören Katerina Janouch, fi-politikern Gudrun Schyman, författaren Ann Heberlein, digitaliseringsexperten Ashkan Fardost, debattören Alexander Bard, antropologen Katarina Graffman och m-politikern Hanif Bali.

I januari kommer podden och Youtubekanalen ”Hur kan vi?” att ta sig upp på livescenen under en lång kväll på Moriska Paviljongen i Malmö. Bland de inbjudna gästerna finns personer som besökt podden under dess första säsongs 42 avsnitt: Ann Heberlein, Gudrun Schyman, Henrik Jönsson, Hanif Bali, Jens Ganman, Mustafa Panshiri, Katarina Graffman, Filip Dikmen, En Arg Blatte Talar, Malcolm Kyeyune, Per Grankvist, Per Brinkemo, Ashkan Fardost, Emma Engdahl, Dorpec Kobane, Ilan Sadé, Daniel Lampinen och Daniel Görtz. Fler gäster kan tillkomma.

Den 15 januari äger arrangemanget rum på Moriskan med start klockan 18.