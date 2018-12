Ingrid Runsten: ”Vilken väg, Bjuvs eller Bromöllas?”

Det dröjde, men nu finns styren på plats i de skånska kommunerna, även i Bjuv och Bromölla. Båda är gamla bruksorter och har länge varit starka S-fästen, men nu går de helt olika vägar.

I nordvästskånska Bjuv fortsätter det gamla styret, en bred S-ledd koalition där också Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna ingår och med valteknisk samverkan med Vänsterpartiet.

I Bromölla tar Sverigedemokraterna över posten som kommunstyrelsens ordförande, med stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Alternativet.

”Vi har nu ett konservativt block och det känns jättebra, kommenterade Magnus Persson (SD), ordförande i kommunfullmäktige i Bromölla, till SVT Nyheter Skåne.

Precis det ”konservativa block” som SD vill se inte bara i kommuner som Bromölla och Hörby utan i landet som helhet. I Bjuv däremot har partierna gått över blockgränsen. Ambitionen var att få med även Moderaterna, men det sprack och M valde att säga nej till både S och SD.

Redan i slutet av oktober sade Anders Månsson, S-kommunalråd i Bjuv, till tidningen:

”Det är inte lätt att bilda regering i landet. Men det är inte lätt att få ihop det i Bjuv heller.”

Till slut var det kanske det förtroende mellan partierna som byggts under förra mandatperioden som räckte för att satsa på fyra år till. Även Bjuvs grannkommuner Åstorp och Klippan har blocköverskridande styren. I Åstorp styr C, S och V i minoritet, i Klippan styr S, M och C i minoritet.

Gemensamt för de här kommunerna är att Sverigedemokraterna gjorde ett starkt val och fick kring 30 procent av rösterna

I Bjuv, Åstorp och Bromölla är S och SD ungefär jämnstarka. I Klippan blev SD största parti.

2018 blev kommunvalet när vissa skånska M-politiker struntade i vad partiledningen muttrade om och började samarbeta med SD. Men det blev också valet när blockgränser bröts i en helt annan utsträckning än tidigare. I små skånska kommuner, men även i den största – Malmö – där S och L nu styr tillsammans.

Det är inte smärtfritt när gamla lojaliteter brister och nya vägar prövas och många skånska politiker har fått våndas över svekdebatter och svåra beslut. Men har fått inse att det inte går att få igenom allt i ett samarbete, att dänga kravlistor i bordet. Man måste ge och ta, det krävs kompromisser. Och här har vissa rikspolitiker en del att lära av sina kommunala partikollegor.

Visserligen är kommunpolitiken mer pragmatisk, den bygger oftare på breda samarbeten kring vardagsnära frågor. Men den är inte konfliktfri, inte fri från ideologiska ställningstaganden. Det är i kommuner det ska byggas en likvärdig skola, där ska flyktingar integreras och där ska miljö- och klimatarbete bedrivas.

I skånska kommuner har det framstått tydligt hur splittrade M och även KD och i viss mån L är. Mellan det konservativa och det liberala. Mellan att gå i armkrok med populister och nationalister och att inte göra det.

De som valt att bryta blockpolitiken har inte bara tagit praktisk och matematisk hänsyn, de har också gjort ett ideologiskt ställningstagande. Liksom de som valt att samarbeta med eller stödja sig på SD har gjort ett ideologiskt ställningstagande. Det är samma vägval som rikspolitikerna står inför. Bryta blockgränsen eller cementera den med SD i den borgerliga ringhörnan.

Så vilken väg, Bjuvs eller Bromöllas?