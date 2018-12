Svensken ratade second hand förra året

Begagnat – nja, inte så gärna, hellre sprillans nya prylar. Genomsnittskonsumenten köpte mer sällan andrahandsprylar under förra året, och är inte heller så intresserad av laga trasiga saker, enligt en färsk rapport.

Konsumtionsrapporten från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet visar att vi mer sällan handlade begagnat under förra året, 2,7 gånger per svensk och år, mot 3,6 gånger under 2016. Reparationerna har också minskat rejält. 2008 lade vi i genomsnitt 88 kronor på olika slag av reparationer. Nu är summan nere på 59 kronor per svensk konsument och år.

– Vi har specialbeställt data från SCB om antal second handköp och hur mycket vi lägger på reparationer, säger Magnus Roos vid Göteborgs universitet.

Siffrorna talar för att vi i första hand köper nytt i stället för begagnat, och också hellre ersätter sådant som är trasigt med nya prylar hellre än att laga.

Tidigare har vi köpt mer begagnade varor under ekonomiska kriser, exempelvis vid finanskrisen. Men sedan började andrahandsköpen minska igen, berättar han.

– Det talas mycket om att vi behöver reparera och återanvända, och att vi behöver en mer cirkulär ekonomi. Det verkar därför som om det finns ett miljöintresse i samhället, men det syns inte i siffrorna från SCB, konstaterar Magnus Roos.

– Fast det tar tid att ändra ett beteende. De här siffrorna visar att vi inte är där ännu, säger han.