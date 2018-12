Triss i (come)backar fyller luckorna för Redhawks

I derbyt mot Rögle den 4 oktober klev Malmö Redhawks Niklas Arell av isen. Mot Växjö på onsdagen gör backen comeback.

– Niklas har tränat på bra, men är förstås ovan vid matchsituationer, säger Peter Andersson, huvudtränare i Malmö Redhawks.

Niklas Arell hann bara med att spela sex SHL-matcher innan skadan slog till. Ytterligare två backar med begränsad SHL-erfarenhet gör Arell sällskap i truppen mot Växjö. Utlånade Linus Cronholm kallas tillbaka från Pantern och Redhawks lånar in Matias Lassen, som också han lirar för Malmöklubben i Hockeyallsvenskan.

Linus Cronholm har aldrig spelat en grundseriematch i SHL, men gjorde två matcher i SM-slutspelet i våras. Artonåringen har vuxit in i den allsvenska kostymen i Pantern. Matias Lassen har växlat mellan Redhawks och Pantern under säsongen, han har gjort elva SHL-matcher under hösten.

– Både Lassen och Cronholm har varit bra över tid, säger Peter Andersson.

På skadelistan har Redhawks backarna Anton Öhman och Anton Mylläri, på forwardssidan: Max Görtz och Nichlas Hardt samt Emil Molin (borta resten av säsongen).

Dessutom är Malte Setkov (back) med det danska juniorlandslaget.