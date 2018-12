Utredning: Frostenson måste lämna Akademien

Fakta

• Peter Englund var ständig sekreterare i Akademien 2009-2015. Han misstänker att kulturprofilen läckt uppgifter till Patrick Modianos dotter, som kände kulturprofilen privat, under hösten 2014. Englund fick se en artikel i en fransk tidning om att Modiano hade blivit tipsad om att han var aktuell för ett Nobelpris. Englund kontaktade då kulturprofilen och Katarina Frostenson, som båda nekade till att ha läckt uppgifterna till Modianos familj.

• Sara Danius har tidigare berättat i sitt sommarprat om att hon blev kontaktad av kulturprofilen innan hon blev invald, ett samtal där han bad om hennes cv. Hon uppger i advokatutredningen att kulturprofilen skickade ett sms där han skrev att hon kunde förvänta sig ett telefonsamtal från Akademien, vilket stämde då Peter Englund kort därefter ringde och erbjöd henne stol nummer sju.

• Klas Östergren lämnade sin stol i Svenska Akademien efter att den första advokatutredningen presenterats och man röstat om uteslutning av Katarina Frostenson. Han vittnar om att han fått information av kulturprofilen 1996, då denne ringde honom sent på kvällen och berättade att Wislawa Szymborska skulle få Nobelpriset. Östergren blev förvånad, då han och kulturprofilen inte umgicks vid denna tid.

• Anna Kölén, dramaturg, umgicks med kulturprofilen i början av 2000-talet. Hennes dagboksanteckningar från tiden har beretts stor plats i utredningen. 2004 och 2005 berättade kulturprofilen för henne att Elfriede Jelinek respektive Harold Pinter skulle få priset, vilket senare visade sig stämma. Kulturprofilen sade att det var bra att hon översatt Pinter och att “pengarna snart skulle rulla in”. Han sade också att han “jobbade för att se till att Le Clezio fick Nobelpriset”, vilket skedde ett par år senare. Kulturprofilen uppgav för Kölén att den som läckt uppgifterna var Katarina Frostenson.

• Anonymt vittne 1 berättar att kulturprofilen läckt uppgifter om att Jelinek och Pinter skulle få Nobelpris, samt att det var kulturprofilens egen idé att ge priset till Le Clezio, som fick det 2008. Vittnet berättar att kulturprofilen tillsammans med Frostenson fått Horace Engdahl invald i Akademien.

• Anonymt vittne 2 har hört kulturprofilen säga att Le Clezio skulle få Nobelpriset och att författaren är en gammal vän. Kultuprofilen ska ha sagt att “det är via mig Akademien fått upp ögonen för den här författaren”. Han sa också att “vill man komma in i Akademien så är det via mig”. Kulturprofilen har själv hävdat att det är hans förtjänst att Frostenson blev invald, samt att han själv skulle ha suttit där om han innehaft svenskt medborgarskap.

• Anonymt vittne 3 umgicks med kulturprofilen sedan 90-talet och har ofta hört honom prata om att man bör hålla sig väl med honom för att komma i fråga för att få något av Akademiens författarstipendier. Kulturprofilen ska ha varit väldigt nöjd med att hans goda vän Anders Olsson blev invald och pratade ofta om att Horace Engdahl ingick i hans vänskapskrets.