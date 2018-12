Hönsbonden besviken på TV4: ”Skapat en roll”

Det ena bondeparet har skaffat hund och flyttat ihop, det andra är på god väg och det tredje vill inte prata om kärleken. Så här har det gått för årets deltagare i "Bonde söker fru" efter inspelningarna.

När TT når hönsbonden Erik Nilsson är han osäker på om han vill berätta vad som har hänt efter inspelningen av TV4:s "Bonde söker fru".

– Jag och Alicia har skiljt oss på ett sätt från alla andra, och det är att vi har haft ett begrepp om hur fruktansvärt kort tid allting sker på. Ingen av oss ville stressa in i någonting, eller att man ska säga för mycket i tv. Det enda jag kan säga är att vi har kontakt i dag, säger han.

Erik Nilsson ser tillbaka på säsongen med blandade känslor – och har en annan bild av sommaren än vad som målas upp i programmet.

– Vi var inledningsvis fem fruktansvärt normala och trevliga personer, vi snackade, vi gjorde grejer, men ingenting av det kom med. Då har man skapat en roll, jag kan inte identifiera mig med personen som man har klippt fram, säger han.

TT: Ångrar du att du var med?

– Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Ibland har jag gjort det, när folk kommer fram till mina bekanta och frågar "är han så där jävla tråkig?". Jag har haft mina meningsskiljaktigheter med TV4 men på det stora hela ångrar jag det inte. Det har varit en kul grej och jag hade fantastiska brevskrivare, säger Erik Nilsson.

TV4 svarar på kritiken i ett mejl till TT:

”Det är helt ny information för mig men det är såklart aldrig roligt att höra att någon av våra deltagare inte känner igen sig", skriver Clara Tengbom, exekutiv producent för "Bonde söker fru".

"Under en säsong spelar vi in många timmars material som sedan klipps ner för att passa vår programtid. Vår ambition är alltid att ligga så nära det bara går i att skildra det som händer på gårdarna", fortsätter hon.

Mjölkbonden Susanna Karlsson har flyttat ihop med Hannes Haraldsson och dessutom skaffat hund. Den nio månader gamla Indie är en blandning mellan staffordshire bullterrier och finsk lapphund, och gör sällskap med Hannes tidigare hund Hicke.

Men där tar det inte stopp. Paret har även bröllopsplaner, då de gärna vill gifta sig innan de skaffar barn.

– Eftersom att vi är sugna på att skaffa barn kommer det nog inte dröja jättelång tid innan det blir ett bröllop, avslöjar Susanna Karlsson.

Simon Ohlsson utsattes för en historisk dumpning i "Bonde söker fru" när Frida Eriksson inte dök upp på flygplatsen inför deras kärleksresa. I dag är han fortfarande singel.

– Men jag tänker att jag väntar till nyår innan jag börjar dejta igen, jag har lite kontakt med folk men det är så mycket nu innan julen, säger han.

Sofie Öhman kommer strax före nyår att flytta in i skogsbonden Per Solbergs hus. Båda är glada över att det Per kallar "tv-cirkusen" äntligen är över. Nu ska Sofie börja plugga för att ta körkort och söka jobb i området.

– Både jag och Sofie ser fram emot att få en vardag tillsammans nu, säger han.