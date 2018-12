Minnesord om Per Lindblad

Aktiespararnas förre ordförande Per Lindblad, Malmö, har avlidit i en ålder av nära 89 år. Närmast anhöriga är hustrun Marietta samt dottern Christina och sonen Fredrik med familjer.

År 1993 utsågs Per Lindblad till ordförande i Aktiespararnas förbundsstyrelse, en post

Per innehade till 1997. Bakom sig hade då Per en lång och framgångsrik karriär bland annat som vice vd i Handelsbanken, vd i Investment AB Cardo och som ledamot och ordförande i Ikea.

Per Lindblad var ordförande under en för Aktiespararna mycket framgångsrik period. Aktiespararna nådde under Pers ordförandeår flera stora opinionsmässiga framgångar.

I kampen för att stoppa Volvo-Renault-affären deltog Per aktivt och hans analysförmåga och erfarenheter var en stor tillgång. Pers djupa intresse för ägarstyrningsfrågor gjorde att han engagerade sig helhjärtat i utvecklingen och lanseringen av förbundets och Sveriges första ägarstyrningspolicy. En policy som efter hela 12 år fick fullt genomslag i den nationella kod för bolagsstyrning som antogs år 2005.

Per Lindblad engagerade sig även i arbetet i Aktiespararnas dotterbolagsstyrelser, bland annat som ordförande i förbundets värdepappersbolag Aktieinvest. Pers tidigare erfarenhet som bankman kom att betyda mycket för Aktieinvests utveckling till ett framgångsrikt internetmäkleri. Särskilt stolt var Per över den starka prispress Aktieinvest utövade mot de övriga aktörerna på marknaden.

Per Lindblad ledde styrelsearbetet i förbundet med stor entusiasm och skapade med sitt behagliga sätt en förtroendefull anda bland våra förtroendevalda och våra medlemmar. Vi som hade förmånen att arbeta tillsammans med Per kände honom som en mycket vänlig, glad och klok person men också som en ledare med stor ansvarskänsla och tydliga krav på sin omgivning.

Som ordförande behöll Per hela tiden sitt småspararperspektiv och känslan för Aktiespararna som en folkrörelse. Vi är många som saknar det förtroliga samarbete som Per stod för.

Lars-Erik Forsgårdh

vd 1984-2006

Jan Sparr

vice ordförande 1990-1999

Sten Trolle

ordförande 1997-2007