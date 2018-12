Tobias Lindberg: Rimlig bakläxa för partierna.

Julledigt? Glöm det! Talmannen Andreas Norlén gav på onsdagen ett tydligt besked till partiledarna. Helgerna ska ägnas åt förhandlings- och tankearbete och störst ansträngningar förväntas av Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M).

De ska avrapportera på telefon till Norlén den 28 december och 4 januari för att sedan slutrapportera den 10 januari. Därefter väntar en tredje statsministeromröstning den 16 januari samt vid behov en fjärde och sista den 23 januari. Saknas det fortfarande en regering därefter hålls extra val den 21 april.

Hårdare än så kan Norlén knappast pressa partierna med mindre än tidsschemat skadar processen. Visst hade det, som han själv påpekar, varit önskvärt att regeringsfrågan lösts före jul. Men i nuläget skulle en tredje prövning i kammaren bara ha gjort ont värre.

Partiernas positioner är oförändrade och det vore vårdslöst att forcera fram en fjärde omröstning eftersom den sker under skarpt hot om ett extra val som de flesta partier vill undvika. En ministär som godkänns under sådana former kanske ändå inte blir långvarig.

Men det är välkommet att Norlén höjer tempot.

"Det är hög tid att Sverige får en regering", påpekar han.

Väljarna verkar tycka detsamma. I en ny Sifomätning som gjorts för TV4 Nyheterna uppger nästan två tredjedelar att deras förtroende för riksdagspolitikerna har minskat sedan valet. Med tanke på stiltjen i sakpolitiken är raset svårt att tolka som annat än besvikelse över att partierna inte lyckats komma överens.

Svåra politiska förhandlingar måste naturligtvis få ta tid. Men det har de fått göra vid det här laget och någonstans är det rimligt att sätta en deadline, så som talmannen nu gör.

Politikerna har ännu inte löst uppgiften som väljarna gav dem i september. Då är det på sin plats med bakläxa över jul.