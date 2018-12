Rögle nollat – trots stort spelövertag

Rögle kom i anfallsvåg efter anfallsvåg och dominerade i skottstatistiken. Trots det vann Brynäs med 4–0. Målvakten Joacim Eriksson blev matchhjälte med 40 räddade skott.

Rögle ödslade ingen tid utan satte fart direkt. Hemmalaget tillbringade större delen av inledningen i anfallszon men det var gästerna från Gävle som skulle göra matchens första mål.

Lagkaptenen Jacob Blomqvist visade vägen genom att göra 1–0, framspelad av Johan Alcén.

Brynäs gick till pausvila med en 2–0-ledning sedan Nicklas Danielsson hittat rätt. Jesper Boqvist, nyss hemkommen från spel med Tre Kronor, satte igång ett uppspel och fick tillbaka pucken i anfallszon av Joel Kellman. Väl där svävade han förbi en Rögleförsvarare innan han hittade Danielsson som kunde skjuta in pucken i mer eller mindre öppet mål.

I första perioden hade Rögle spelet och majoriteten av lägena, men Brynäs gjorde målen. Mittperioden fortlöpte i samma mönster – men med ett ännu offensivare hemmalag.

Puckar dansade på mållinjen, det sköts i stolpen eller så stod Brynäs målvakt Joacim Eriksson i vägen. Det verkade inte spela någon roll vad Rögle hittade på. Trots 33 skott på mål på två perioder gick inte pucken in i mål.

Samtidigt var Brynäs fortsatt effektiva när lägena uppstod. Inför sista perioden hade 2–0-ledningen fördubblats genom mål av Johan Alcén och Jesper Boqvist.

– Så länge det står 2–0 är det mycket kvar av matchen. Sedan känns det som att vi får jobba otroligt hårt och vi får inte någon utdelning. Till sist sätter det sig lite mentalt på oss, och det blir jobbigare och jobbigare. Tycker vi krigar på in i det sista och försöker göra mål, men det gick bara inte, säger Rögles Mattias Sjögren till C More efter matchen.

I tredje perioden skulle dock Rögle få in en puck i mål genom nyförvärvet Trevor Mingoia. Men trots att pucken gick i mål syntes det aldrig på resultattavlan. Anledningen: målet dömdes bort för offside i målgården.

Rögles tryck avtog lite samtidigt som Brynäs inte hade bud på några fler mål. Hemmalaget vann skottstatistiken med 40–18 men matchen slutade 4–0 till Brynäs som därmed tar klivet förbi Rögle i tabellen.

– Det är frustrerande. Vi vill ha ett par mål i dag, och vi förtjänar det. Men pucken går inte in, det är en sådan match i dag, säger Mattias Sjögren.