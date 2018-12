Skäringer gör fler extraföreställningar

Mia Skäringers bejublade jätteturné med föreställningen "Avig Maria – no more fucks to give" fortsätter som bekant också under 2019. Så sent som förra månaden annonserades en extraföreställning i Globen i Stockholm den 17 mars som snabbt blev helt slutsåld. Nu är det klart att det blir ytterligare sex extraföreställningar, varav en är ytterligare en föreställning i Globen.

Totalt blir det alltså fem föreställningar i Globen under Mia Skäringers mastodontturné. Förutom extraföreställningen i Stockholm den 6 mars gör hon också nya extraföreställningar i Malmö, 7 november, Jönköping, 8 november, Göteborg, 10 november, Karlstad, 16 november, och i Linköping, 17 november.

Biljetterna till extraföreställningarna släpps fredag 21 december.