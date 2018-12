Kritiserat beslut ska vinna röster åt Trump

Fakta

IS är en väpnad sunniextremistisk rörelse. Den har sina rötter i en liten grupp som bildades i Afghanistan av jordaniern Abu Musab al-Zarqawi omkring år 2000. Han flydde till Irak när Afghanistan invaderades av USA. Där anslöt sig al-Zarqawis anhängare till den sunnitiska motståndsrörelsen i Irak, under namnet Tawhid al-Jihad.

2004 svor Tawhid al-Jihad trohet till Usama bin Ladin och bildade al-Qaida i Irak (AQI). Två år senare förlorade gruppen stöd efter attacker mot muslimer och sunnitiska klanstyrkor började döda AQI-anhängare. I ett försök att återfå lokalt stöd bytte AQI namn till Islamiska staten i Irak (Isi).

Under 2013 genomförde rörelsen flera attacker i månaden i Irak och gav sig in i det syriska inbördeskriget. Isi gick samman med syriska krafter och kallade sig Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis).

I januari 2014 tog Isis kontroll över den irakiska staden al-Falluja och kort därefter al-Raqqa i Syrien. I juni tog gruppen kontroll över den irakiska staden Mosul. Strax därpå utropade den terrorstämplade rörelsen sitt "kalifat" och Isis bytte namn till Islamiska staten (IS).

I augusti 2014 inledde USA flyganfall ihop med flera allierade mot IS i Irak för att i september utöka angreppen även till syriskt territorium. Sedan 2015 har IS pressats tillbaka och förlorat det mesta av det geografiska område gruppen lagt under sig.

Källor: BBC, Time