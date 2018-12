Puzzle: Livet är ... inte ett pussel

Johan Malmberg ser ett romantisk drama där alla bitar inte faller på plats.

Puzzle BIO. DRAMA. USA, 2018. Regi: Marc Turtletaub Med: Kelly Macdonald, Irrfan Khan. Åldersgräns: 11 år. Längd: 1.43.

Agnes (Kelly Macdonald) lever ett monotont förortsliv med man och två söner som inte bryr sig överdrivet mycket om hennes existens. När hon i filmens inledning fyller år får hon symboliskt nog själv både tända och blåsa ut ljusen. Men födelsedagsfesten lämnar ändå kvar ett bestående minne – i ett paket ligger ett pussel.

Agnes visar sig vara en naturbegåvning. Tusen bitar lägger sig själv. Hon åker till pusselbutiken på Manhattan och hittar inte bara nya pussel utan också pusselpartnern Robert (Irrfan Khan). Snart förbereder de sig för stortävling tillsammans medan känslorna stilla bubblar under ytan.

Marc Turtletaubs remake på en argentinsk film har sin styrka i att han lyfter fram två eviga birollsinnehavare i rampljuset. Någon kanske minns McDonald från "Trainspotting" och hon har genom åren glimtat förbi i "Gosford Park" och "No country for old men". Och Irrfan Khan kan nog en del placera från "The lunchbox" eller "Slumdog millionaire". Tyvärr är inte det här långsamma kammarspelet heller deras tillfälle att få spela ut registret – därtill är regin alldeles för trubbigt schematisk.

Blir vi, som tänkt, upprörda över att Agnes bedrar sin svintrista make? Blir vi lite lyckliga över att de två flegmatiska figurerna Robert och Agnes slutligen får till en stillsam sexuell gnista? Blir vi lite smålyckliga när denna utvecklingsfilm ger Agnes viss upprättelse? Nej, nej och nej. Däremot hade vi varit överlyckliga över att slippa samtliga metaforer om hur livet på olika vis är ... som att lägga ett pussel.

"Puzzle" har premiär på Juldagen.