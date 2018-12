Ökad polisnärvaro, mer grannsamverkan och förstärkt arbete mot narkotikamissbruk. Det är prioriterat i nästa års medborgarlöften för Kävlinge.

– Vi kommer att ha lite mer fokus på narkotika, säger Michael Rydberg, kommunpolis.

Polisen och kommunen ska nu tillsätta en grupp som ska arbeta mer organiserat mot droger.

– Vi får in tips om att narkotikamissbruket har ökat i kommunen. Vi får se vilka former vi hittar för gruppen, men vi ska försöka nå fler ungdomar i åldern 16 till 20 år, säger Michael Rydberg, som inte vill gå in på vilken slags narkotika det handlar om.

I det brottsförebyggande arbetet ska polisen minst två gånger i månaden besöka kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal.

Satsningen mot narkotika är en av de viktigast punkterna i medborgarlöftena för 2019.

Löftena handlar om hur man ska öka tryggheten och minska brottsligheten i Kävlinge.

– Medborgarlöftena är vår ledstjärna – det är områden vi fokuserar på. Men vi kommer att göra mycket mer än så, säger Michael Rydberg.

Årets trygghetsmätning visar att det inom Kävlinge kommun finns en oro för brott, särskilt bostadsinbrott. Andra saker som oroar är trafiken, i form av höga hastigheter, och våldsbrott utomhus. Mätningarna visar dock att såväl bostadsinbrott som våldsbrott utomhus minskat i år.

Kävlinge beskrivs som en kommun med relativt låg brottslighet där cykelstölder och skadegörelse är de vanligaste brotten, båda minskar dock. Däremot finns som sagt signaler på att narkotikaanvändandet ökar.

Bland de nya medborgarlöftena finns bland annat att bostadsinbrotten inte ska öka, få igång fler grannsamverkan, öka synligheten på strategiska platser och tider som upplevs otrygga, fortsatt arbete med ungdomar i deras miljöer samt stärka arbetet med att förebygga brottslig utveckling och narkotikaanvändning.

Man kommer också att arbeta för att öka tryggheten i trafiken och minska skadegörelsen.

Medborgarlöftena följs upp halvårsvis