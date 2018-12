Ung bombman riskerar flerårigt fängelsestraff

En kraftig detonation i en källare på Hässleholms tekniska skola ledde på torsdagen till ett omfattande polispådrag. En 20-årig yngling greps omedelbart för sprängningen, som först rubricerades som ett misstänkt terroristbrott.

Polisen säger sig vara säker på att 20-åringen var ute för att skada eller döda ett stort antal skolungdomar. Därför misstänks han nu för allmänfarlig ödeläggelse, ett brott som kan ge mellan ett och tre års fängelse.

– Vi bedömer inte det här som ett terrordåd, utan som en enskild isolerad händelse, säger Pär Cederholm, lokalpolisområdeschef i Hässleholm.

Det var brandkåren som var först på platsen sedan sprängladdningen utlöst ett automatiskt brandlarm. Larmet kom klockan 08.42 på morgonen när det var full verksamhet i skolan. En röddykare gick ner i skolkällaren för att förvissa sig om att ingen människa kommit till skada.

När det stod klart att platsen inte var säker, det kunde finnas fler sprängladdningar i skolans lokaler, avbröts räddningstjänstens insats. Polisen lät omedelbart utrymma hela skolan.

Skolungdomarna hade redan när brandlarmet gick samlats ute på skolgården. De fick stå kvar i kylan och frysa tills skolförvaltningen först ordnat filtar och därefter ordnat evakuering till en närbelägen sporthall.

Inne i skolan påträffades 20-åringen, som under odramatiska former greps av polis. Enligt polisen tydde hans beteende, hans klädsel och hans agerande på att han inte hörde hemma på skolan.

Ett stort antal poliser från hela Sydsverige kom till Hässleholm för att bevaka andra platser i staden och för att förvissa sig om att det inte fanns fler sprängladdningar i den drabbade gymnasieskolan. Andra patruller sökte sig till 20-åringens bostad, en gård på landsbygden strax utanför Hässleholm, där de sökte efter ytterligare sprängmedel.

Både bomb- och kriminaltekniker genomsökte fastigheten under eftermiddagen och kvällen.

– Vi försöker lägga ett pussel för att se att den historia som den misstänkte berättar stämmer med den verklighet han lever i, säger Pär Cederholm.

– Självklart vill vi också kontrollera att platsen är säker. Om man kommit till en skola med sprängämnen så finns det ju en risk att det finns ännu mer sprängämnen förvarade i hemmet.

Den misstänkte gärningsmannen är inte tidigare känd av polisen för grova brott. Pär Cederholm betonar att det inte finns några som helst belägg för att han skulle ha agerat i politiskt syfte.

– Nej, det ser vi inte. Vi ser inte att han exempelvis skulle vara medlem i Nordiska motståndsrörelsen eller att han agerat för IS.

Polisen ville på torsdagen inte gå ut med uppgifter om vilken typ av sprängmedel som använts.

– Det är en rätt stor explosion. Det är ingen vanlig fyrverkeripjäs som detonerat. Mer än så kan jag inte säga, säger Pär Cederholm.

Den drabbade skolan väntas öppna igen under fredagen. Ett stort område kring skolan var avspärrat under hela torsdagen. En man tvingades besviken vända hemåt sedan polisen stoppat honom från att ta sig in till skolans musiklokaler.

– Det här är för jäkligt, säger han.

Han heter Bror Lundh och kom till Hässleholms tekniska skola för att öva julsånger med musikläraren Tommy Andersson.

– Vi skulle öva till julbönen i kyrkan i Hästveda på julafton och så kommer jag inte in. Jag ska sjunga Adams julsång. Hur ska det nu gå med det?