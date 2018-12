Alvarez tvåmålsskytt i Skellefteås seger

Robin Alvarez blev tvåmålsskytt för anda matchen i följd. Och efter 4–2-segern mot Örebro har Skellefteå tagit två raka segrar. – Det börjar känna riktigt bra nu, säger Alvarez.

Skellefteås forward pratar säkert om både sig själv och hela laget. Efter tre raka förluster före landslagsuppehållet ordnade alltså Skellefteå andra segern i följd borta mot Örebro på fredagskvällen.

Och formkurvan pekar rakt upp för Robin Alvarez som hade en trög start i Skellefteå. Men nu är den förre Malmöspelaren upp i nio fullträffrar och fyra av målen har alltså kommit i de två senaste matcherna.

– Jag lyckades göra ett mål i första matchen (mot Rögle), efter det tog det lång tid innan målen kom. Det kändes som en evighetsmåltorka, men på slutet ha de trillat in och jag känner också att jag har spelat bättre.

Robin Alvarez konstaterar att det inte var hans eget beslut att lämna Malmö i våras.

– Jag hade ett år kvar på kontraktet och fick veta att inte tränaren ville ha kvar mig. Och då vill man ju inte vara kvar i en klubb. Så då var det bara att säga till agenten att kolla runt lite, säger han till TT och tillägger lite senare:

– Men det där tänker jag inte på nu, Malmö har alltid en speciell plats i mitt hjärta. Nu är jag här i Skellefteå och trivs väldigt bra.

Inledningen i Örebro var intensiv och målchanser skapades i båda riktningarna. Efter tolv minuter gjorde Örebroforwarden Jordan Boucher första målet bakom Gustaf Lindvall i gästernas bur.

En knapp kvart in i andra perioden kvitterade Robin Alvarez med ett direktskott som letade sig in intill stolpen.

– Jag får en puck in i slottet och känner att jag är rätt i tajmingen. Sen får jag bra träff på den.

Men strax före andra periodpausen tog Örebro på nytt ledningen när Rodrigo Abols distinkt skickade in 2–1 i krysset.

– Vi kommer inte upp som vi vill i de två första perioderna. Men vi mobiliserar kraft och energi i tredje och lyckas vända matchen och vinna. Det är ett styrketecken från oss, säger Alvarez.

Knappt tre minuter in i tredje perioden kvitterade forwarden Andreas Wingerli efter en tilltrasslad situation framför Örebromålet.

Sju minuter senare åkte Rasmus Rissanen på matchstraff efter att ovårdat ha träffat just Robin Alvarez med klubban i ansiktet. Skellefteås Joakim Lindström satte sedan 3–2 i powerplay via en Örebroskridsko. Alvarez fick sedan sista ordet när han skickade in 4–2 i öppen kasse.

– Jag får den högt upp i zonen och känner mig ganska säker när jag sätter den.