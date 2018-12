Danska spelföretaget IO Interactive har gjort sig välkända i spelbranschen för sitt spel ”Hitman”. Nu är det klart att bolaget öppnar kontor i det nya spelhuset DevHub i Malmö där de tar över ett helt våningsplan, avslöjar nyhetstjänsten Rapidus.

I början på september skedde något som kommer att räkna som historiskt när Malmös spelhistoria skrivs. Malmös nya spelutvecklarhubb DevHub öppnade dörrarna i Blackberrys tidigare huvudkontor vid Gustav Adolfs torg. Från första dagen fanns sju spelstudior på plats och däribland fanns stora Avalanche, men också Frogsong Studios, Coffee Stain Publishing och flera andra.

Sedan dess har flera nya studior flyttat in och idag är det femton företag på plats. Och ytterligare fyra väntas in i januari. Tre av dem är mindre företag: One Reality, Boost HBG och Pixadome. Men det fjärde företaget är en mycket större nyhet.

Peter Lübeck på Game Habitat och Dev Hub kan bara bekräfta att hela våning fyra är uthyrt till en internationell trippel-a-studio som inte har haft någon verksamhet i Sverige innan. Men kan bara bekräfta att hela våning fyra är uthyrt till en internationell trippel-a-studio som inte har haft någon verksamhet i Sverige innan. Men nyhetstjänsten Rapidus avslöjar på fredagen att det är danska IO Interactive som nu flyttar in i huset.

IO Interactive drog igång sin verksamhet 1998 i Köpenhamn och har haft stora framgångar med sin spelserie ”Hitman”. Nu öppnar de alltså sitt första kontor i Sverige. De kommer att hyra ett helt våningsplan i DevHub-huset med plats för ett 40-tal utvecklare. Till skillnad från tidigare aktörer i huset så kommer IO Interactive att hyra direkt av Vasakronan och inte via DevHub, men de kommer att få tillgång till DevHubs verksamhet.

När DevHub öppnade i september var det tal om att Avalanche Studios kanske skulle vilja ta över det fjärde våningsplanet i takt med att de växte i Malmö. Nu blir det alltså inte så, utan IO Interactive tar det planet.

– Avalanche har tittat på många olika alternativ i Malmö och vi vill såklart gärna ha kvar dem här så länge som möjligt. Men sannolikheten att de stannar långsiktigt nu när de inte nappade på våning fyra är ju inte lika stor. För de kommer att behöva växa, säger Peter Lübeck.

I september sade Peter Lübeck att han räknade med att de skulle vara femtio personer i huset vid årsskiftet och det är precis vad de är.

– Vi har plats för 120 heltidsplatser, så vi har plats till många fler men vi håller prognos, säger Peter Lübeck.

Bland annat finns det ett helt femte våningsplan kvar och Peter Lübeck avslöjar att de bland annat har tankar på att starta en spelinkubator som skulle lämpa sig bra där.

– Vi får se. På femte våningen finns det många mindre rum som skulle passa bra för mindre företag. Men det är också möjligt att göra något helt annat där. Det är Vasakronans våning, men vi har option på den, säger Peter Lübeck.

IO Interactive är inte det första stora spelföretaget som väljer att satsa i Malmö. De senaste åren har Paradox Interactive och Avalanche också gjort intåg i staden som redan har stora företag som Massive och King på plats. Samtidigt håller nya studion Sharkmob på att växa och Tarsier får stor internationell uppmärksamhet.

Mer information kommer.