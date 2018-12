Gamla låtar med Beyoncé läckte

Flera av Beyoncés fans trodde nog att tomten kommit tidigt i år när två till synes helt nya skivor med popdrottningen dök upp på torsdagen, skriver Billboard

Albumen "Have your way" och "Back up, rewind" av en artist med namnet Queen Carter fanns utan förvarning tillgängliga på både Spotify och Apple Music.

Beyoncé har tidigare släppt album helt oannonserat, men den här gången stod det snart klart att det rörde sig om två samlingar av gamla låtar, varav några var tidigare outgivna.

Några timmar senare försvann dock båda samlingarna lika mystiskt som de dök upp. Varken Beyoncé eller musiktjänsterna har gett någon förklaring till vad som hänt.