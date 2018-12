Meteorologen: ”Finns ett litet hopp om att det blir vitt under jul”

Med nederbörd och kallare temperaturer kommer också hoppet om en vit jul – störst snöchans finns i de norra delarna av Skåne. Trafikverket uppmanar till försiktighet i trafiken eftersom det kan bli halt på vägarna.

Under fredagseftermiddagen drar ett nederbördsområde in över Skåne. Det handlar om ett sammanhängande regnområde som skulle kunna övergå i snö upp mot norr under lördagen.

– Ett nytt stråk med nederbörd kommer under söndagen, då är det också kall luft norr över i Skåne. Det gör återigen att nederbörden där kan falla i form av snö säger, Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Men det råder stor osäkerhet vilken nederbördsform det blir, kanske blir det bara regn, eller så övergår det i snö eller blötsnö. I norr kommer temperaturen ligga runt noll, medan det i syd blir några få plusgrader.

– Skulle det vara så att nederbörden övergår i snö under slutet av söndagen så finns chans att det ligger kvar under början av julafton i alla fall, säger Alexandra Ohlsson.

Chanserna är fortfarande störst i de norra delarna av Skåne, men även i de inre delarna finns det hopp. Det kommer troligtvis vara nollgradigt eller enstaka minusgrader i dessa områden, mot kusten blir det noll eller några plusgrader.

– Det finns ett litet hopp om att det blir vitt under jul. Det kan man väl få önska sig?

I och med nederbörden och den kalla luften som drar in natten mot julafton kan det bli halt på vägarna, så Alexandra Ohlsson uppmanar att ta det extra försiktigt, särskilt då många är ute och kör under helgen.

– Två miljoner människor ska ut och färdas på våra vägar för att ta sig till sina julfiranden, nu är det bra att julafton är på en måndag så att det är fler resdagar att välja på, säger Sofia Lindahl.

Hon är presskommunikatör på Trafikverket, som just nu arbetar förebyggande med halkbekämpning i hela landet.

– Något vi vädjar om är att hålla hastigheten och anpassa den efter trafik och väglag. När man åker vinner man väldigt lite på att köra för snabbt. Om man ökar från 80 till 90 kilometer i timmen spar man 55 sekunder på en mil, och utsätter sig för större fara eftersom krockrisken ökar markant.

Andra tips är att vara smart när man väljer väg – de stora vägarna är att föredra. Även om det kan kännas som att det är mycket trafik, så är det mötesfria vägar med separerade körfält och Trafikverket har väldigt god övervakning.

– Sedan ska man vara utvilad, stanna om man behöver äta och dricka. Kroppen och knoppen i full funktion helt enkelt, säger Sofia Lindahl.