Plan B fick nej av politikerna – men fortsätter kampen

Det senaste halvåret har Plan B-gänget därför fört samtal med myndigheter och Malmö stad om att hitta en lösning där klubben möter myndigheternas alla krav. Men ett stort hinder har kvarstått: alkoholtillståndet. Utan det går det inte att driva en rockklubb med sund ekonomi, hävdar Plan B:s Carlo Emme.

Sedan dess har Roskildefestivalen gått ut och stöttat Plan B med ett uttalande och 50 000 kronor. Ett Malmöinitiativ har startats för att förenkla processen för kulturföreningar att söka alkoholtillstånd och har redan fått 2 000 underskrifter.

Men protesterna hjälpte inte. På fredagsförmiddagen fattade de fem politikerna i arbetsmarknads- och socialförvaltningens myndighetsutskott norr beslutet att följa tjänstemannaförslaget och säga nej till Plan B:s tillståndsansökan.

”Vi är en icke-vinstdrivande kulturorganisation, men de påstår att vi driver en kommersiell verksamhet med fokus på pengar. Vi håller inte med. De tycker att de har rätt och vi respekterar det. Men vi tror inte att vi har rätt. Vi vet att vi har rätt”, skriver Carlo Emme och Viktor Höber i ett skriftligt svar till Dygnet Runt och tillägger att de kommer att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vad händer nu?

”Vi har bokat en hel del till nästa år, men vi vet inte om de kommer att äga rum på Plan B. Men vad är Plan B? Är det ett garage? En källare? En rörelse? Är vi alla plan B?”, skriver Plan B-duon och fortsätter:

”Vi har en dröm. Vi tror på ett hållbart sätt att skapa kultur. Vi tror att vi kan skapa det med vårt community. Vi är på rätt sida av historien och om staden tänker kämpa emot oss kommer de att förlora. För detta handlar inte bara om Malmö. Det händer över hela Sverige. Det handlar inte om politik eller om höger eller vänster. Vi är bara människor med idéer. Idéer som kan skapa ett bättre samhälle. Och de idéerna är inte till salu”, skriver Carlo Emme och Viktor Höber innan de avslöjar att de den 11 januari kommer att presentera mer exakt vad denna dröm består av.

upp ett event på Facebook med rubriken ”Back to the shack” för just den 11 januari. Än så länge innehåller eventet enbart textraden till amerikanska rockbandet Weezers låt "Back to the shack".