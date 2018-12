Talangens svåra sits: "En skitavstängning"

Fakta

Junior-VM spelas i Vancouver och Victoria den 26 december-5 januari.

Grupp A (Vancouver): Kanada, Tjeckien, Ryssland, Schweiz, Danmark.

Grupp B (Victoria): Sverige, USA, Finland, Slovakien, Kazakstan.

De fyra främsta i varje grupp går till kvartsfinal, jumbolagen möts i playoff för att undvika nedflyttning, bäst av tre matcher.

Sveriges gruppspelsmatcher:

27 december: Finland–Sverige (04.30 sv tid, SVT), 28 december: Slovakien–Sverige (00.30, TV4 och C More), 30 december: Sverige–USA (04.30, TV4/C More), 1 januari: Sverige–Kazakstan (00.30, SVT).

Slutspelet:

2 och 3 januari (kvartsfinaler, TV4 sänder Sverige), 4 och 5 januari (semifinaler, SVT sänder Sveriges eventuella match), 5 januari (bronsmatch, TV4), 6 januari (final, TV4).