Turkiet: Vi ska rensa ut IS och kurdstyrkor

USA lämnar Syrien – och därmed de kurdiska styrkor man stridit tillsammans med mot terrorgruppen IS. Då lovar Turkiet att rensa ut både kurdstyrkorna och IS ur landet.

– Under de kommande månaderna kommer vi att se en insats som syftar till att få bort YPG och Daesh (IS) närvaro i Syrien, säger den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under ett tal i Istanbul.

Han välkomnar det amerikanska beslutet att kalla hem alla soldater från konflikten.

När den amerikanske presidenten Donald Trump aviserade att USA:s styrkor ska kallas hem från Syrien slog han fast att terrorgruppen IS besegrats. Man uppgavs då ha fördrivit IS från den sydostliga staden Hajin, tillsammans med marktrupper från den kurdisk-arabiska alliansen SDF.

En del av SDF är den kurdiska milisen YPG, som Turkiets regering betraktar som en förlängning av den kurdiska PKK-rörelsen, och därmed som en terrororganisation.

Minst 27 personer, varav 13 jihadister, dödades i lufträder utförda av koalitionen på fredagsmorgonen, samtidigt som det kom rapporter om att strider blossat upp igen i Hajin.

"IS sätter igång en enorm attack, stora drabbningar äger rum där", twittrar SDF:s kommunikationschef Mustafa Bali.

"Endast 35 procent av Hajin har fritagits av våra styrkor."

USA:s stöd till SDF har i första hand varit understöd till marktrupper från luften. Nu fortsätter striderna mot IS i sydöst, samtidigt som Turkiet kan öppna en ny front mot kurdkontrollerade områden i nordöstra Syrien.

Vid en presskonferens i Paris säger Ilham Ahmed, en av ledarna för SDF:s politiska gren, att man kan bli tvungna att retirera från de ännu pågående striderna mot IS. Hon får också frågan om man kan komma att släppa en del av de många IS-medlemmar som tillfångatagits. Nej, svarar hon, men:

– Under hotet från den turkiska staten och med möjligheten att Daesh (IS) vaknar till liv igen fruktar jag att situationen kommer hamna utom kontroll och att vi inte längre kommer att kunna hålla dem.

Frankrike, som ingår i den USA-ledda koalitionen, försäkrar SDF om fortsatt stöd.

Den 12 december meddelade Turkiets president Erdogan att landet inom kort skulle inleda en offensiv öster om Eufrat, i områden som kontrolleras av kurderna. Två dagar senare talade han med Donald Trump i telefon och kort därpå meddelade USA:s president att han kallar hem landets styrkor.

Det amerikanska stödet till kurderna har länge varit en stötesten mellan Natokollegorna. Turkiet kommer nu att vänta ytterligare en tid innan man inleder sin offensiv, säger Erdogan.

– Vi har skjutit upp vår militära insats öster om Eufrat tills vi ser ett resultat på marken av USA:s beslut att lämna Syrien.